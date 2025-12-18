Când va nominaliza USR noul ministru al Apărării, „un om cu greutate politică și care știe despre ce vorbește”

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că va convoca pentru vineri o ședință de Comitet Politic Național unde va fi votată nominalizarea pentru postul de ministru al Apărării, ocupat în prezent de Radu Miruță ca interimar, după demisia lui Ionuț Moșteanu pe fondul scandalului legat de studiile sale.

Fritz a spus, miercuri seară, la Antena 3, că omul nominalizat de USR la Apărare va fi unul „calificat, care cunoaște domeniul”.

„România are nevoie de un ministru al Apărării. Mâine (…) dimineață o să convoc un comitet politic pentru ziua de poimâine, adică vineri, și vineri vom vota propunerea mea (…). O să fie un om calificat, care cunoaște domeniul”, a spus liderul USR.

Întrebat dacă va fi propus un om cu experiență în domeniul apărării, Dominic Fritz a evitat să dea un răspuns direct: „O să regăsim un om cu greutate politică și un om care știe despre ce vorbește, un om care cunoaște programul SAFE, care știe cum trebuie să gestionăm în următorii ani aceste peste 16 miliarde de euro cu care putem să înzestrăm armata noastră – și este nevoie de acești bani, și este nevoie de cineva competent să gestioneze acești bani”.

Miruță: „Un partid care aduce doar oameni din afară nu are resurse”

Tot miercuri seară, la B1 TV, ministrul interimar al Apărării a spus la rândul său că noul titular al funcției va fi instalat „până la finalul acestei săptămâni”.

„Suntem un partid serios, este o discuție în zilele următoare, respectăm procedurile. Trebuie convocat un Comitet Politic Național, adică liderii din județe, filiale, parlamentari, să decidă persoana respectivă”, a declarat Radu Miruță.

Întrebat dacă va fi vorba despre o persoană din USR, el a răspuns: „Un partid care aduce doar oameni din afară este un partid care nu are resurse. Partidul care e parlamentar și serios trebuie să aibă una, două, trei resurse pentru fiecare ministere, din punctul meu de vedere”.