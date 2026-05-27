Când vor fuziona Vodafone și Telekom Mobile. Schimbările anunțate pentru clienți

Vodafone a anunțat miercuri că fuziunea cu Telekom România Mobile Communications (fostul Cosmote), companie pe care a achiziționat-o în octombrie 2025, este stabilită pentru 30 iunie 2026. Telekom Mobile va înceta practic să mai existe ca entitate juridică separată, toate drepturile și obligațiile urmând să fie preluate de Vodafone.

Vodafone a cumpărat Telekom Mobile la data de 1 octombrie 2025, moment de la care a început integrarea etapizată a operațiunilor, sistemelor și rețelei Telekom.

„Clienții vor beneficia în continuare de serviciile de care se bucură astăzi, precum și de acces la o rețea mobilă la cele mai înalte standarde. În același timp, interacțiunea va deveni mai simplă, prin consolidarea punctelor de contact, inclusiv în magazine, call center și mediul digital”, spun reprezentanții Vodafone într-un comunicat de presă transmis miercuri.

Compania promite noi investiții în infrastructură și conectivitate mai bună pentru clienți, prin viteze mai mari și acoperire extinsă.

„Implementarea fuziunii cu Telekom reprezintă un moment semnificativ pentru Vodafone și parcursul nostru de investiții pe termen lung în România. Odată cu finalul zilei de 30 iunie 2026, intrăm într-o nouă etapă în care ne concentrăm pe dezvoltarea rețelei, inovație și consolidarea interacțiunii cu clienții noștri. Construim o structură unitară, pregătită să ofere o experiență cât mai bună și servicii la cele mai înalte standarde și continuăm integrarea operațiunilor, infrastructurii și capabilităților celor două companii”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Telekom Mobile, vândută către Vodafone și Digi pentru 70 milioane de euro

Digi și Vodafone au anunțat în 1 octombrie 2025 finalizarea achiziției Telekom România Mobile Communications, tranzacție prin care Digi a plătit 40 milioane de euro, iar Vodafone 30 milioane de euro.

Prin această tranzacție, Vodafone a dobândit controlul asupra Telekom România, preluând majoritatea angajaților, toți clienții postpaid și business, rețeaua de magazine și mare parte din infrastructura de rețea tehnică. Clienții prepaid și anumite active au fost preluate de Digi România.

La câți clienți a ajuns Vodafone după preluarea Telekom Mobile

Grupul britanic și-a majorat considerabil baza de clienți în România, în urma preluării Telekom România Mobile Communications (TRMC), și a încheiat anul fiscal cu un număr de 8,44 milioane de clienți, la data de 31 martie 2026, peste două treimi (67,1%) dintre aceștia având contracte de abonament, potrivit datelor grupului Vodafone, citate de Profit.ro.

La finele anului fiscal 2025, Vodafone avea 6,07 milioane de clienți în România.

Grupul britanic a raporat o pierdere netă de 91.000 de abonați la telefonia mobilă în primele trei luni ale acestui an, după un declin de 76.000 de abonați în ultimul trimestru din 2025, dintre care 70.000 de abonați de la Telekom România.

Per total, în anul fiscal încheiat la 31 martie 2026, Vodafone România a consemnat o pierdere netă de 253.000 de abonați pe segmentul telefoniei mobile și de 25.000 de clienți pe segmentul de internet.



Veniturile grupului Vodafone în regiunea care include România, Grecia, Cehia, Portugalia, Albania și Irlanda au crescut cu 0,4% în anul fiscal 2026, până la 5,71 miliarde de euro, susținute de consolidarea operațiunilor Telekom Romania Mobile Communications.