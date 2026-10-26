„Candidatul ideal în linia MAGA”. Viktor Orban, împins de la spate de SUA să candideze la șefia celei mai mari organizații din lume

Statele Unite îl încurajează pe Viktor Orban să candideze la postul de secretar general al ONU, în contextul în care portughezul Antonio Guterres, în vârstă de 77 de ani, îşi încheie al doilea mandat la 31 decembrie, iar marile puteri nu au ajuns la un acord asupra unui succesor, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ), conform News.ro.

Numele fostului premier ungar revine cu regularitate în discuţiile între oficialii americani, potrivit WSJ.

Viktor Orban este „candidatul conservator ideal în linia mişcării MAGA”, a declarat un oficial de la Departamentul de Stat american cotidianului.

Orban, contactat de mai mulţi oficiali americani, deşi s-a arătat receptiv la această eventuală candidatură, şi-a exprimat unele rezerve şi nu a dorit să facă declaraţii publice, în acest stadiu, pe această temă.

Preşedintele american Donald Trump l-a susţinut pe Viktor Orban în alegerile legislative ungare, în aprilie, în care a fost înfrânt după 16 ani de putere, de către conservatorul Péter Magyar.

În cazul în care fostul premier ungar decide să intre în cursa la şefia ONU, Donald Trump ar putea să-l susţină din nou, însă nu înaintea alegerilor de la jumătate de mandat, a declarat pentru WSJ altă sursă.

Scrutinul, programat la 3 noiembrie, este crucial pentru preşedintele american, care riscă să-şi piardă majoritatea atât în Camera Reprezentanţilor, cât şi în Senat.

În afara Statelor Unite, candidatura lui Viktor Orban ar putea să fie susţinută de către Rusia – după ce fostul premier ungar a blocat politica comună a Uniunii Europene (UE) de a ajuta Ucraina, în urma invaziei ruse -, dar şi de către China.

Veto britanic sau francez

Oficialul de la Departamentul de Stat american citat apreciază că Orban ar putea conta pe opt voturi în Consiliul de Securitate, poate chiar zece, din totalul de 15, însă o candidatură a acestuia depinde de Regatul Unit şi Franţa, care s-ar putea opune prin veto.

La ultimul scrutin, vineri, la ONU, niciunul dintre cei şapte candidaţi nu a reuşit să scape de un vot negativ al uneia dintre cele cinci mari puteri cu drept de veto.

Costaricana Rebeca Grynspan, în vârstă de 70 de ani, care conducea Agenţia ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare (CNUCED), s-a clasat pe primul loc în acest scrutin, urmată de Carolyn Rodrigues-Birkett, în vârstă de 53 de ani, o fostă şefă a diplomaţiei Guyanei, şi de actualul director al Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), argentinianul Rafael Grossi, în vârstă de 65 de ani.

O candidatură poate fi depusă în orice moment al procesului.

Potrivit unei tradiţii geografice care nu este respectată mereu, America Latină revendică de această dată postul.

Numeroase ţări exercită presiuni ca o femeie să conducă pentru prima oară ONU.

Aceste alegeri intervin în contextul în care ONU se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa, iar multilateralismul pe care-l apără este pus la grea încercare de către ţări care-l apărau până acum, ca Statele Unite.

ONU se confruntă totodată cu o multiplicare a conflictelor în lume şi cu grave dificultăţi financiare.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) este considerată cea mai mare și mai cuprinzătoare organizație interguvernamentală din lume. Ea reunește 193 de state membre, adică aproape toate țările suverane recunoscute din lume.