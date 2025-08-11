Candidatul la președinția Columbiei împușcat în urmă cu două luni a murit la spital / Mesajul emoționant al soției lui Miguel Uribe

Senatorul columbian Miguel Uribe, internat în spital din iunie, după ce a fost împușcat în cap în timpul unui mitinf electoral, a decedat la vârsta de 39 de ani, a anunțat luni familia sa, potrivit Reuters.

Uribe, un potențial candidat la președinție din partea opoziției de dreapta, a fost împușcat la Bogota pe 7 iunie în timpul unui miting și a suferit multiple intervenții chirurgicale.

„Îi cer lui Dumnezeu să-mi arate cum să învăț să trăiesc fără tine. Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele, voi avea grijă de copiii noștri”, a scris soția sa, Maria Claudia Tarazona, pe rețelele de socializare.

Moartea lui Uribe vine ca un nou episod în istoria plină de suferințe a familiei sale. Mama sa, jurnalista Diana Turbay, a fost ucisă în 1991 în timpul unei misiuni de salvare eșuate, după ce fusese răpită de cartelul Medellin, condus de cunoscutul lord al drogurilor Pablo Escobar.

Uribe s-a bucurat de o ascensiune politică rapidă, devenind un parlamentar reputat al partidului de dreapta Centrul Democrat și un candidat la președinție cunoscut pentru criticile sale dure la adresa administrației președintelui de stânga Gustavo Petro.

La 25 de ani, a fost ales în consiliul municipal al Bogotei, unde a fost un oponent proeminent al lui Petro, pe atunci primar al capitalei, criticându-i modul de gestionare a deșeurilor și a programelor sociale.

La alegerile legislative din 2022, Uribe a condus lista Senatului pentru partidul Centrul Democrat cu sloganul „Columbia pe primul loc”, câștigând un loc de senaotr.

Familia sa este una de prim rang în politica columbiană. Bunicul său din partea mamei, Julio Cesar Turbay, a fost președintele Columbiei între 1978 și 1982, iar bunicul său din partea tatălui, Rodrigo Uribe Echavarria, a condus Partidul Liberal și a sprijinit campania prezidențială de succes a lui Virgilio Barco din 1986.