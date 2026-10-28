Candidatul musulman sub atacurile lui Trump. O cursă electorală dramatică va răspunde la trei intrebări majore despre direcția SUA

Democratul Abdul El-Sayed, din aripa progresistă a partidului, se confruntă pe 3 noiembrie cu republicanul Mike Rogers pentru un loc în Senat, iar lupta electorală a căpătat o semnificație tot mai mare, Donald Trump fiind implicat tot mai mult într-un război al vorbelor.

Cursa electorală palpitantă din Michigan pentru un loc în Senatul SUA ar putea decide ce partid va controla camera superioană a Congresului american după alegerile de la jumătatea mandatului.

Dar scrutinul va răspunde și la două întrebări importante pentru războiul politic și cultural care a divizat SUA.

Pe de o parte, rezultatul ar putea arăta dacă atacurile bazate pe identitatea unui candidat musulman pot avea succes. Pe de altă parte, deznodământul ar putea releva cât de dispuși sunt alegătorii democrați să susțină aripa progresistă a partidului, scrie Reuters.

Ținta perfectă

Pe tot parcursul campaniei, republicanul Mike Rogers a încercat să-l prezinte pe democratul Abdul El-Sayed – care ar deveni primul senator musulman al țării dacă ar câștiga alegerile din 3 noiembrie – ca fiind favorabil extremismului islamist.

Este o acuzație pe care El-Sayed o neagă, iar susținătorii săi o califică drept islamofobă.

Rogers a susținut, de asemenea, că sprijinul acordat de El-Sayed sistemului universal de sănătate și altor politici progresiste reprezintă un pericol la adresa SUA.

Cumva, El-Sayed a devenit ținta perfectă a republicanilor care au făcut din străini și din așa-numiții „extremiști de stânga” principalii dușmani ai Americii.

Cine este Abdul El-Sayed

El-Sayed s-a născut pe 31 octombrie 1984, în Rochester Hills, Michigan, o suburbie a orașului Detroit, din părinți imigranți egipteni.

Tatăl său, Mohamed El-Sayed, este originar din Alexandria, Egipt, și a emigrat în Statele Unite pentru a urma studiile la Universitatea Wayne State. Mama sa, Fatten El-Komy, este asistentă medicală în Missouri.

Părinții lui au divorțat când era mic și Abdul a fost crescut de tatăl său și mama sa vitregă, Jacqueline Johnson.

El-Sayed, un fost funcționar din domeniul sănătății publice, și-a concentrat campania pe reducerea costurilor pentru americanii din clasa muncitoare, încercând în același timp să-l asocieze pe Rogers cu președintele Donald Trump, chiar dacă Rogers s-a distanțat de președinte în privința unor chestiuni în ultimele săptămâni ale campaniei.

Atacurile lui Trump

Trump l-a acuzat pe El-Sayed că ar fi un extremist musulman și i-a pronunțat numele greșit – în mod evident voit – pentru a accentua originea străină a candidatului.

În acest timp, Rogers a încercat să-l asocieze cu Frăția Musulmană. Ramurile Frăției, una dintre cele mai vechi și influente mișcări islamiste din lumea arabă, au fost desemnate drept organizații teroriste de către administrația Trump în acest an. El-Sayed a dezavuat grupul și a negat orice legătură cu acesta.

Rogers și-a bazat această afirmație, în parte, pe o scrisoare colectivă din 2012 semnată de El-Sayed și alți egipteni americani în sprijinul președintelui egiptean Mohamed Morsi, proaspăt ales la acea vreme, care era susținut de Frăția Musulmană.

Trump on El-Sayed: "His name is actually Abduladadalalalala. It’s Adulbabababababa Mohammed Al-Sayed. So his middle name is Mohammed. So I was right. He’s a jihadist." https://t.co/Zu0EKJOWtJ — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

Scrisoarea îl îndemna pe Morsi să elimine din mass-media și din serviciile de securitate rămășițele dictaturii răsturnate în timpul Primăverii Arabe.

Republicanii și ziare precum tabloidul New York Post fac printre altele referire și la legăturile mamei sale biologice cu Frăția Musulmană, din perioada în care locuia în Egipt.

Specialiștii în sondaje și strategii politici afirmă că atacurile au scopul de a-i descuraja pe alegătorii evrei și afro-americani din zona Detroitului, cei care au susținut-o pe adversara democrată a lui El-Sayed sa din alegerile primare, dreprezentanta Haley Stevens.

„Atacuri disperate și de rea-credință”

Locul din Senat al statului Michigan este esențial pentru eforturile ambelor partide de a controla camera. Republicanii dețin o majoritate de 53 la 47 în Senat înaintea alegerilor de marți, iar democrații au nevoie de mai multe victorii pentru a prelua majoritatea.

Analiștii independenți consideră că rezultatul cursei electorale este incert. Media sondajelor RealClearPolling arată că El-Sayed conduce cu 2,5 puncte procentuale într-un stat în care Trump a câștigat cu 1,4 puncte în 2024.

Purtătorul de cuvânt al campaniei lui El-Sayed, Cole Wozniak, l-a acuzat pe Rogers că recurge la „atacuri disperate și de rea-credință” și a afirmat că democratul se concentrează pe „planurile sale de a reduce costurile și de a lupta împotriva haosului și corupției de la Washington”.

În același timp, campania democratului a difuzat clipuri în care îl prezintă pe acesta ca pe un candidat american obișnuit, în spoturi apărând bunicii din partea mamei sale vitrege.

Abby Ronson, purtătoare de cuvânt a campaniei lui Rogers, a menționat că acesta nu critica islamul, ci ceea ce el a descris ca fiind aderarea lui El-Sayed la o „agendă islamică radicală”.

Un rezultat relevant pentru dezbaterea din interiorul Partidului Democrat

Pledând pentru politici menite să limiteze influența corporațiilor și să extindă rețeaua de protecție socială, El-Sayed s-a impus ca unul dintre cei mai proeminenți progresiști ai Partidului Democrat.

El se descrie ca fiind capitalist și respinge eticheta de socialist, dar o victorie la alegerile din noiembrie ar fi probabil percepută ca un impuls pentru aripa stângă a partidului, care urmărește să-și consolideze influența în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028, scrie Reuters.

Însă marja oricărei victorii va conta, a afirmat politologul Matt Grossmann de la Universitatea de Stat din Michigan.

„Dacă El-Sayed câștigă cu câteva puncte, dar rămâne cu mult în urma candidatei democrate la funcția de guvernator, Jocelyn Benson, acest lucru nu va constitui un argument foarte convingător”, a spus Grossmann.

„Iar dacă El-Sayed ar pierde, atunci ar fi un punct negativ pentru acea facțiune a partidului”, a explicat acesta, citat de agenția de presă.

Strategia lui Rogers

Rogers s-a prezentat ca un conservator pragmatic axat pe reducerea costurilor, stimularea industriei prelucrătoare și consolidarea securității la frontieră.

Pe fondul scăderii popularității lui Trump, el a cerut recent încetarea războiului din Iran și a disputei comerciale cu Canada, evitând însă criticile directe la adresa președintelui.

Candidatul republican din Michigan Mike Rogers. FOTO: Saul Loeb / AP / Profimedia

Însă prezentarea lui El-Sayed ca o amenințare la adresa securității naționale a devenit, de asemenea, un element central al mesajului final al lui Rogers.

La începutul acestei luni, Rogers a fost de acord cu o postare de pe rețelele sociale în care El-Sayed era numit terorist.

De asemenea, el a apărut alături de Trump la un miting duminică, unde președintele l-a comparat pe El-Sayed cu atacatorii de la 11 septembrie și a afirmat că scopul său era să țină un „jihadist” departe de Senat.

„Tactici urâte și divizive”

Retorica sa a fost criticată de NAACP, organizația nonpartizană pentru drepturile civile, care de obicei nu intervine în campaniile electorale.

„Atacurile flagrant rasiste din cadrul campaniei electorale pentru Senatul statului Michigan sunt inacceptabile și revoltătoare”, a declarat Derrick Johnson, președintele NAACP, într-un comunicat.

„Sunt aceleași tactici urâte și divizive pe care le-am văzut folosite în cele mai întunecate capitole ale istoriei Sudului”, a spus acesta.

Un sondaj realizat de Institutul pentru Politici Publice și Cercetări Sociale al Universității de Stat din Michigan a arătat că 38% dintre alegătorii din Michigan erau mai puțin dispuși să susțină un candidat musulman.

John Clark, profesor de științe politice la Universitatea Western Michigan, a afirmat că atacurile împotriva lui El-Sayed au avut ca scop, în parte, descurajarea participării la vot a alegătorilor democrați, dar ar putea să se întoarcă împotriva lui Rogers, provocând indignare și stimulând participarea la vot în rândul comunităților arabe-americane numeroase din Michigan, din Dearborn și din alte părți.

„Poate că acest lucru ajută în cazul unor alegători, dar are potențialul de a se întoarce împotriva altora”, a spus Clark.