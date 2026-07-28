„Domul de căldură” revine peste Europa. Cât de afectată va fi România, explică un meteorolog / Pe lângă caniculă, care e riscul să fie și furtuni violente

La trecerea dintre iulie și august, o masă de aer foarte fierbinte cuprinde vaste zone ale Europei. Valul de căldură ajunge și în România, va fi intens și persistent, iar meteorologii nu exclud șansele să fie emis și cod roșu din cauza temperaturile extrem de ridicate, a explicat pentru HotNews Mihai Huștiu, meteorolog ANM.

Meteorologul ANM a explicat pentru HotNews ce efecte concrete pentru România va avea noul val de căldură care lovește Europa și când va fi atins vârful caniculei.

O anumită zonă din România va fi afectată în mod special de „domul de căldură”. Nu va fi sudul, „cum se întâmplă de obicei”, a explicat meteorologul.

Acesta va fi al patrulea val de căldură extremă cu care se confruntă continentul european începând din luna mai, scrie și The New York Times.

„Aceste valuri de căldură care vin în timpul verii și pesistă se produc în anumite configurații de blocaj atmosferic sau configurații de tip Omega. În orice caz, urmează un val de căldură ce se instalează peste Europa de sud-vest, Spania, Franța, Germania, iar acest val de căldură debutează începând cu 31 iulie”, a explicat meteorologul ANM Mihai Huștiu pentru HotNews.

Harta care arată cum se extinde „domul de căldură” în Europa

Potrivit hărților meteo publicate de Sever Weather, o fierbinte masă de aer vine dinspre Atlanticul de Nord și cuprinde cea mai mare parte a continentului – din Peninsula Iberică, până în Europa Centrală, Balcanii și regiunea mediteraneană.

Masa de aer foarte cald este centrată la mijlocul săptămânii chiar deasupra României. Mai acoperă Ungaria, Serbia, Polonia, vestul Ucrainei și părți din Balcani.

În weekend, centrul „domului de căldură” se mută spre nord-vest, ajungând deasupra Poloniei și se extinde până în Germania și Scandinavia. România rămâne încă sub influența aerului cald, însă nu mai este în centrul domului de căldură.

La mijlocul săptămânii, România este în centrul domului de căldură, potrivit hărții publicate de Severe Weather. În weekend, centrul anticiclonului se mută spre nord-vest, ajungând în zona Poloniei.

Potrivit Sever Weather, acest anticiclon puternic de blocaj va staționa deasupra Europei timp de aproape două săptămâni, generând un val de căldură cu intensitate istorică în anumite zone.

Temperaturi apropiate de normal se vor înregistra doar în nord-vestul Europei, datorită prezenței maselor de aer maritim deasupra nordului Scandinaviei, a părții nordice a Insulelor Britanice și a extremității nordice a Oceanului Atlantic.

Când ajunge „domul de căldură” în România

Noul val de căldură extremă va ajunge în România de joi, 30 iulie, și va ține până spre 6 august, când este estimat să fie atins vârful acestui valul de căldură. Cel mai afectat va fi vestul țării, unde, în weekend, temperaturile vor urca la 40 de grade, a explicat Mihai Huștiu, pentru HotNews.

„Este debutul unui val de căldură ce urmează a fi intensiv și pesistent și în România, și intens va fi și în partea de vest a țării, unde temperaturile vor ajunge sâmbătă și duminică la 37 -39 de grade, deci din ce în ce mai cald. Iar în perioada 3-6 august, ar trebui să avem în vedere temperaturi de 40 de grade”, a mai explicat Mihai Huștiu.

„Va fi mai cald în vest, nu în partea de sud, cum se întâmpla de obicei”

Meteorologul ANM a explicat că în partea de vest a fost cel mai cald anul acesta, „și așa se va întâmpla și în următorul val de căldură care va ține cel puțin până spre 6-7 august”.

„Este un val de căldură care se extinde, spre vest, centru și Europa de sud-est, deci și România. De aceea România este mai afectată în special în partea de vest, acolo sunt cele mai ridicate temperaturi, nu în partea de sud, cum se întâmpla de obicei și era mai cald”, a mai explicat Mihai Huștiu.

„Vom avea temperaturi ridicate, caniculă, disconfort termic, mai în toată țara, dar cele mai ridicate temperaturi în vest. Și în Capitală, spre finalul săptămânii, se pot atinge 35 de grade. Asta undeva în ziua de duminică, atunci ar fi prima zi când vor fi 35 de grade, iar săptămâna viitoare se va menține așa în fiecare zi. Deci așteptăm un val de căldură persistent, intens”, a adăugat meteorologul ANM.

Nu sunt excluse furtuni violente

Potrivit meteorologului ANM, luna iulie nu a adus extreme meteo, au fost puține zile caniculare.

„Dar luna august, așa cum este ea estimată, arată că va fi o lună mai caldă față de normal și mai ales pe partea de vest, acolo va fi cald pe tot parcursul lunii august. În privința precipitațiilor, se pare că va fi într-adevăr deficitară în august, deci puține ploi. Asta nu înseamnă că nu vom avea furtuni violente. Cu siguranță vor fi și manifestări de instabilitate, dar în general, în ansamblu, va fi o lună cu deficit”, a mai spus Mihai Huștiu.

Vom avea cod roșu?

Întrebat dacă ar trebui să ne așteptăm să fie emis cod roșu de caniculă. Mihai Huștiu nu a exclus această posibilitate, dar a precizat că depinde cum evoluează lucrurile.

„Posibil, mai ales că în vestul țării, cele mai ridicate temperaturi pentru prima decadă a lunii august sunt undeva la 39-40 de grade. De exemplu, la Oradea, am avut 39,5 pe 3 august, la Secuieni 39 grade pe 6 august 1963. Și pe 17 august 2016 la Timișoara au fost 39,8. Acum în perioada 3-6 august, posibil să avem 39-40 de grade, iar asta înseamnă pentru meteorologi posibilitatea de a emite cod roșu. Dar să vedem dacă se va și realiza acest scenariu”, a spus Mihai Huștiu.

Ce este un „dom de căldură”

Termenul „domul de căldură” este folosit atunci când o zonă extinsă de aer de înaltă presiune rămâne blocată deasupra unei porțiuni mari a continentului. Dacă fenomenul este deosebit de stabil și extrem, acesta durează de obicei câteva zile sau săptămâni, notează site-ul specializat Sever Weather.

„Domul de căldură” poate fi comparat cu capacul unei oale. Aceasta reține aerul cald la toate nivelurile de dedesubt, pe măsură ce straturile de aer coboară spre sol. Drept urmare, masa de aer devine neobișnuit de caldă la altitudini joase și extrem de fierbinte în apropierea suprafeței.

Căldura excesivă asociată fenomenului de „dom de căldură” poate afecta semnificativ sănătatea oamenilor și poate prezenta riscuri pentru categoriile de populație deosebit de vulnerabile, precum persoanele vârstnice, copiii și persoanele cu afecțiuni preexistente.

Urmările valurilor de caniculă

Perioada îndelungată de temperaturi ridicate a dus la izbucnirea unor incendii de pădure devastatoare în unele regiuni din vestul și sudul Europei. În sud-vestul Franței și în Spania, peste 300.000 de oameni au fost evacuați și mii de hectare de teren au fost mistuite.

Lunile de valuri de căldură repetate, combinate cu lipsa ploilor, au uscat complet vegetația în mare parte a Europei, creând condiții ideale pentru incendii de pădure cu extindere extrem de rapidă.