„Va fi incendiul secolului”. Flăcările care fac ravagii în Franța se află acum la 15 km de orașul Bordeaux

Primarul din Bordeaux, sud-vestul Franței, a spus că se pregăteşte pentru „toate eventualităţile”, întrucât unul dintre numeroasele incendii forestiere care fac ravagii în Franţa se află acum la aproape 15 km de oraşul său, relatează BBC.

„Ne pregătim să găzduim un număr mare de persoane în cazul în care vor fi dispuse noi evacuări”, a declarat primarul Thomas Cazenave. Orașul Bordeaux are aproximativ 274.000 de locuitori, în timp ce zona sa metropolitană peste 850.000 de locuitori.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, aflat în vizită în zona devastată de incendii din departamentul Gironde, a declarat că ţara se confruntă cu un „incendiu forestier fără precedent”, „cel mai grav de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Macron a declarat că un incendiu de amploare mai redusă din departamentul Landes a fost stins, dar lupta împotriva focului continuă în Gironde.

:

Până acum, aproximativ 220.000 de persoane au fost evacuate în Franţa. Incendii de vegetație ard „necontrolat” și la vest de Madrid, iar peste 100.000 de oameni au fost evacuați. Incendiile uriașe au generat și un fenomen fără precedent: „norul de foc”.

Un alt val de căldură intensă, prevăzut pentru marţi, ar putea îngreuna şi mai mult eforturile de stingere a incendiilor.

„Situația e catastrofală”

Jerome Steffe, primarul localităţii Cestas, situată la sud de Bordeaux, a declarat pentru BBC că acesta „va fi incendiul secolului”.

17.000 de locuitori au fost evacuaţi din oraşul său noptea, când incendiul s-a extins cu câteva zile în urmă. Până în prezent, a spus el, în regiune au ars 42.000 de hectare de teren şi au fost distruse 240 de case.

„În orașul meu, situația este cu adevărat catastrofală”, a adăugat el.

Deşi focul nu se mai propagă cu aceeași viteză, el a spus că echipele sale „au câştigat doar o mică bătălie” şi a subliniat că riscul persistă din cauza scânteilor purtate de vânt sau a unei schimbări bruşte a direcţiei sale.

„Ne-am concentrat toată energia pe crearea de bariere de protecţie împotriva focului”, dar „suntem cu toţii speriaţi în faţa acestei situaţii”, a spus primarul din Cestas.

Cine e de vină

Premierul francez Sébastien Lecornu a avertizat că ţara „trece printr-un sezon de incendii fără precedent”, cu 116.085 de hectare arse şi 13.566 de focare înregistrate începând din ianuarie.

Premierul a mai spus, într-o postare pe platforma X, că nouă din zece incendii „sunt provocate de om, iar cele mai multe au la bază neglijența: un chiștoc de țigară, un grătar, lucrări făcute fără măsuri de precauție”.

Totuși, el a precizat că nu toate aceste incendii sunt accidente, unele fiind provocate intenționat, adăugând că, începând cu 6 iulie, au avut loc 162 de arestări.

