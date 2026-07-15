Revine canicula în România. Avertizări meteo de vreme extremă. Unde va fi cod galben

Temperaturile încep să crească simțitor iar de mâine va fi caniculă în mai multe zone din țară. În același timp, meteorologii au emis avertizări de furtună.

ANM a emis o informare meteorologică, valabilă în perioada 15 iulie, ora 12 – 18 iulie, ora 22, potrivit căreia valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice, sud-estice și pe alocuri în centru, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Va fi caniculă, joi (16 iulie) și vineri (17 iulie) în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă (18 iulie) și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade.

În vestul și sudul țării nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general de 20…21 de grade, au transmis meteorologii.

Cod galben de vijelii miercuri, 15 iulie

Un cod galben de vijelii este în vigoare în perioada 15 iulie, ora 12 – 15 iulie, ora 23.

Astfel, în zona montană, în Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, conform ANM.

Cod galben de vijelii în perioada 15 iulie, ora 12 – 15 iulie, ora 23. Sursă: ANM

Furtuni, prognozate și pentru joi

Și mâine, 16 iulie, în intervalul orar 12-22, va fi în vigoare un cod galben de furtuni.

Pe parcursul zilei de joi, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, a mai menționat ANM.

Cod galben de vijelii în perioada 16 iulie, ora 12 – 16 iulie, ora 22. Sursă: ANM

Cod galben de caniculă începând de joi

Un cod galben de caniculă va fi valabil în perioada 16 iulie, ora 12 – 17 iulie, ora 10.

Avertizarea va fi valabilă în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…36 de grade, iar cele minime, în general, de 20…22 de grade, caracterizând o noapte tropicală.