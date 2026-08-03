Caniculă până vineri în toată țara. Temperaturi de 41 de grade, anunțate de meteorologi

Valul de căldură se va menține azi intens în trei sferturi din teritoriu și va cuprinde toată țara începând de marți, au anunțat meteorologii.

Caniculă până vineri

ANM a transmis luni o informare meteorologică valabilă până vineri, potrivit căreia luni și marți, 3 și 4 august, valul de căldură va persista și va fi în extindere în cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 28…33 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest.

Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20…26 de grade), pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de miercuri spre joi (5/6 august) în cea mai mare parte a țării.

Cod galben, portocaliu și roșu luni în trei sferturi din țară

Luni, 3 august, în Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei și sudul Transilvaniei valul de căldură va fi persistent. Pentru aceste zone ANM a emis un cod galben, din cauza caniculei și a temperaturilor deosebit de ridicate. De asemenea, în aceste zone va fi și disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade.

Luni va fi în vigoare și un cod portocaliu în județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, au transmis meteorologii. În aceste zone valul de căldură va fi persistent și intens și va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.

Trei județe, Satu Mare, Bihor și Arad, vor fi sub avertizare cod roșu de caniculă pe parcursul zilei de luni. În aceste zone valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade în județul Satu Mare și de 39…40 de grade în județele Bihor și Arad.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.

Cod galben, portocaliu și roșu de caniculă în intervalul 03 august, ora 10 – 04 august, ora 10. Sursă foto: ANM

Canicula se va extinde în toată țara

Începând de marți, toată România sa va afla sub atenționări meteo de temperaturi deosebit de ridicate.

Astfel, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, zone în care va fi în vigoare pe parcursul zilei de marți un cod galben, conform ANM.

Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31…32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37…38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Un cod portocaliu de caniculă va fi valabil marți, 4 august, în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

Marți, codul roșu de caniculă se va extinde. În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade în județul Satu Mare și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 24…26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.