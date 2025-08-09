Val de caniculă în weeekend. HARTA zonelor unde temperaturi ajung până la 39 de grade

România va fi lovită de un nou val de caniculă. Meteorologii au emis atenționări cod galben și cod portocaliu de caniculă ce vor viza aproape toată țara în acest sfârșit de săptămână.

O avertizare cod galben de caniculă va intra în vigoare sâmbătă, 9 august, începând cu ora 12, în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei .

Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18…22 de grade.

Duminică, 10 august, începând cu ora 10, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă, ca va viza județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. În aceste zone, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Duminică, 10 august, tot de la ora 10, va intra în vigoare un cod galben de caniculă valabil în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei.

Aici se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Potrivit ANM, luni, 11 august, canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țări