Caniculă și furtuni în România. Alerte meteo emise de ANM

Valul de căldură se extinde și se va intensifica în unele zone, în timp ce mai bine de jumătate din țară se va afla sub avertizare de furtuni puternice, au anunțat joi dimineață meteorologii.

Până sâmbătă, 18 iulie, la ora 22, este în vigoare o informare meteorologică potrivit căreia valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, conform ANM.

Va fi caniculă, joi (16 iulie) și vineri (17 iulie) în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă (18 iulie) în sudul Banatului și vestul și sudul Olteniei și în jumătatea sudică a Munteniei. În aceste regiuni temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade.

În vestul și sudul țării nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general de 20…21 de grade.

Cod galben de caniculă extins și prelungit

ANM a extins și prelungit avertizarea cod galben pentru șapte județe. Astfel, joi (16 iulie) și vineri (17 iulie), în județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime, în general, de 20…22 de grade.

Cod galben de caniculă în intervalul 16 iulie, ora 12 – 18 iulie, ora 10. Sursă: ANM



Vijelii în jumătate din țară

În același timp, o mare parte din țară se va afla joi, 16 iulie, în intervalul 12 – 22, sub avertizare cod galben de vijelii.

Pe parcursul zilei, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei, sudul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…50 l/mp.

Cod galben de vijelii în intervalul 16 iulie, ora 12 – 16 iulie, ora 22. Sursă: ANM



Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, potrivit ANM.

Furtuni și vineri

Și pentru vineri sunt prognozate vijelii, însă pe arii restrânse. Astfel, în intervalul 17 iulie, ora 12 – 17 iulie, ora 21, va fi cod galben de vijelii în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Cod galben de vijelii în intervalul 17 iulie, ora 12 – 17 iulie, ora 21. Sursă: ANM



Conform ANM, manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.