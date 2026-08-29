Caniculă și ploi torențiale în unele zone până duminică seară. Cum va fi vremea săptămâna viitoare

Vremea va fi caniculară și mai multe zone vor fi lovite de ploi teorențiale și vijelii, potrivit unei informări meteo ANM ce va fi valabilă până duminică seară la ora 21.

Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, astfel temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice unde izolat se vor înregistra 35…36 de grade.

În Banat și Crișana, local disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperatură-umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei de sâmbătă în sud-vestul țării și în zona Carpaților Occidentali, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în centrul și nord-estul teritoriului, precum și în zona de munte, iar duminică după-amiază și seara, local în Carpații Orientali și Meridionali.

Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii (rafale în general de 45…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Îndeosebi în intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp.

La începutul săptămânii viitoare vremea călduroasă va persista, iar în vest și sud-vest va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Foto: Laurentiu Nica | Dreamstime.com