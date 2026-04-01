Cântăreața de rap Megan Thee Stallion, mesaj după ce a fost spitalizată de urgență

Cântăreața americană de rap Megan Thee Stallion a publicat miercuri un mesaj prin care și-a liniștit fanii, după ce a fost dusă la spital de urgență cu o zi înainte, în timpul unui spectacol al musicalului „Moulin Rouge!”, în care aceasta joacă, la New York, scrie AFP.

„Noaptea trecută a fost un adevărat semnal de alarmă pentru mine (…) M-a speriat foarte tare. Am crezut că o să leșin pe scenă, am încercat cu adevărat să-mi continui spectacolul, dar n-am putut”, a scris ea, în mesajul publicat pe Instagram.

Vedetă a acestui musical, în care Megan Thee Stallion interpretează rolul lui Charles Zidler, patronul Moulin Rouge, artista în vârstă de 36 de ani a fost înlocuită la jumătatea spectacolului pentru a fi internată de urgență.

Potrivit unui purtător de cuvânt al lui Megan Thee Stallion, contactat de AFP, „medicii au identificat în cele din urmă oboseală extremă, deshidratare, vasoconstricție și un metabolism prea scăzut”.

„Mă voi întoarce pe scenă joi”, le-a promis în mesaj cântăreața din Houston fanilor săi, „mai puternică, mai lucidă și gata să vă ofer 100% din mine, așa cum meritați”.

Musicalul „Moulin Rouge!” este o adaptare a filmului omonim al lui Baz Luhrmann (2001), jucat în prezent pe Broadway. Situat în Parisul din perioada La Belle Epoque, acesta spune povestea de dragoste dintre poetul Christian și cântăreața de cabaret Satine, sub ochii directorului Zidler, un impresar carismatic și puțin manipulator.

Vedetă a scenei rap feminine americane, alături de Cardi B și Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, cunoscută pentru prezența scenică puternică, freestyle-urile și flow-ul agresiv, a câștigat trei premii Grammy.