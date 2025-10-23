Cântăreața Lizzo, dată în judecată pentru plagiat, după un cântec în care s-a referit la o reclamă ce a stârnit polemici aprinse

Cântăreața americană Lizzo a fost dată în judecată într-un tribunal californian pentru un fragment dintr-un cântec nelansat, dar care a devenit viral datorită unei mențiuni în care apare numele actriței Sydney Sweeney, a scris miercuri presa din Statele Unite.

Fragmentul video în cauză, publicat pe rețelele de socializare în această vară, o prezintă pe cântăreața americană în timp ce spală o mașină, purtând o jachetă și pantaloni scurți mini din denim, interpretând versul „I got good jeans like I’m Sydney” („Am blugi buni, ca și cum aș fi Sydney”) – o trimitere directă la o reclamă recentă a actriței Sydney Sweeney, care a stârnit polemici aprinse în Statele Unite.

Însă avocații companiei muzicale GRC Trust afirmă că videoclipul acelui fragment – ce nu a dus niciodată la lansarea comercială a cântecului – utilizează fără autorizație muzica din „Win or Lose (We Tried)”, o baladă soul din anii 1970 a grupului american Windy City.

GRC Trust, care deține drepturile de autor asupra acelui cântec, solicită despăgubiri din partea cântăreței Lizzo, întrucât aceasta „a obținut beneficii pe care nu le-ar fi realizat fără această atingere” adusă drepturilor de autor.

În plângerea lor, depusă marți în instanță, avocații companiei afirmă că au încercat să ajungă la un acord informal cu echipa managerială a cântăreței Lizzo, „dar au ajuns într-un impas”, care i-a determinat să intenteze un proces, potrivit AFP și Agerpres.

Plângerea solicită justiției americane să împiedice distribuirea cântecului lui Lizzo și o sumă echivalentă cu profiturile obținute de cântăreață, „plus toate pierderile suferite de GRC”.

Lizzo s-a declarat „surprinsă” de acest proces, potrivit purtătoarei sale de cuvânt.

„Pentru ca lucrurile să fie clare: cântecul nu a fost niciodată comercializat sau valorificat financiar și nicio decizie nu a fost luată până acum în legătură cu o eventuală lansare comercială viitoare a cântecului”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Fragmentul video a devenit însă viral, la fel ca reclamele la marca de jeanși American Eagle cu actrița Sydney Sweeney, la care piesa face trimitere.

Campania publicitară pentru blugii American Eagle a fost asimilată de unii cu propaganda care promovează supremația rasei albe, deoarece sloganul său „Sydney has great jeans” („Sydney are blugi minunați”) mizează pe ambiguitatea ce există între „jeans” (blugi) și „genes” (gene), două cuvinte care se pronunță la fel în limba engleză.

Actrița americană Sydney Sweeney, care are părul blond și ochii albaștri, cunoscută pentru rolurile sale din serialele TV „Euphoria” și „The White Lotus”, interpretează în acea reclamă o tânără îmbrăcată în denim, care lipește un afiș în care cuvântul „genes” este tăiat cu o linie și înlocuit de cuvântul „jeans”.

Președintele american Donald Trump a profitat de polemica apărută pe rețelele de socializare pentru a-i lua apărarea actriței, declarând că aceasta este „o republicană înregistrată”, care, potrivit opiniei sale, a realizat „cea mai fierbinte reclamă a momentului”.