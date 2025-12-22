Cântărețul Chris Rea a murit. Interpretul piesei „Driving Home For Christmas” avea 74 de ani

Chris Rea, cântăreț britanic, în concert la München, pe 23 februarie 2010, în cadrul turneului „Still So Far To Go”, susținut la Olympiahalle din München, Germania. Foto: Mary Evans/Allstar/Dorothee Falke / Mary Evans Picture Library / Profimedia.

Chris Rea, artistul britanic cunoscut pentru piese precum Driving Home for Christmas și The Road to Hell, a murit luni, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei, citat de Sky News și BBC. Muzicianul avea 74 de ani.

Artistul britanic fusese diagnosticat cu cancer pancreatic și a suferit o intervenție chirurgicală de extirpare a pancreasului în 2001, iar în 2016 a suferit un accident vascular cerebral.

Chris Rea a cunoscut succesul la sfârșitul anilor ’70 și în anii ’80, cu piese precum Fool (If You Think It’s Over), Let’s Dance și The Road to Hell.

„Cu o imensă tristețe anunțăm moartea iubitului nostru Chris. El s-a stins din viață liniștit, astăzi, într-un spital, după o scurtă suferință, fiind înconjurat de familie”, a anunțat purtătorul de cuvânt al familiei.

Piesa Driving Home for Christmas ocupă locul 30 în clasamentul melodiilor de Crăciun din acest an

Chris Rea a fost asociat cu sezonul sărbătorilor încă de la lansarea piesei Driving Home for Christmas, în 1986. Potrivit site-ului artistului, melodia „spune povestea unui călător obosit care se întoarce acasă, un moment de căldură, umor și spirit al sărbătorilor, care nu și-a pierdut niciodată farmecul”.

Piesa a revenit frecvent în topuri în luna decembrie, ajungând anul acesta pe locul 30 în topul melodiilor de Crăciun.

Știre în curs de actualizare