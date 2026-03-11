Capacitățile Iranului „nu au fost reduse la zero”. Apelul lui Macron către Trump

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri că atacurile Statelor Unite și Israelului au slăbit capacitățile militare balistice ale Iranului, însă acestea „nu au fost reduse la zero”. Totodată, liderul de la Elysee l-a îndemnat pe omologul său american să ofere clarificări în privința obiectivelor americane în operațiunea din Orientul Mijlociu.

În cadrul unor declarații făcute după o convorbire video cu ceilalți lideri din G7, președintele Franței a avertizat că Iranul „continuă să atace mai multe țări din regiune”.

„Deja au fost provocate pagube considerabile capacităților balistice militare ale Iranului, dar continuă să atace mai multe țări din regiune și, prin urmare, capacitățile sale nu au fost reduse la zero”, a declarat Macron, citat de AFP.

El a spus că președintele american Donald Trump trebuie „să clarifice atât obiectivele sale finale, cât și ritmul pe care dorește să îl stabilească pentru operațiunile” lansate alături de Israel împotriva Iranului în 28 februarie.

Totodată, Emmanuel Macron a afirmat că nu are „nicio confirmare” că Iranul amplasează mine maritime în strâmtoarea Ormuz.

„Nu am nicio confirmare în acest sens, nici de la serviciile partenere, nici de la propriile noastre servicii”, a declarat liderul francez.

Trump a amenințat Iranul cu consecințe de „nemaivăzut”

Marți, Donald Trump amenințase Iranul că se va confrunta cu consecințe de un nivel „nemaivăzut” dacă minează strâmtoarea Ormuz, în condițiile în care presa americană a scris că regimul de la Teheran a început deja să amplaseze mine în zonă.

„Sunt încântat să informez că, în ultimele ore, am lovit și am distrus complet 10 puitoare de mine inactive, iar altele vor urma!”, declara Trump într-o postare ulterioară pe platforma sa de social media, Truth Social.

CBS News a relatat, pe baza afirmațiilor făcute de un oficial american sub protecția anonimatului, că Iranul se pregătește să amplaseze mine navale în strâmtoarea Ormuz, folosind bărci de mici dimensiuni care pot transporta două sau trei mine.

Stocul de mine al Iranului nu este cunoscut cu exactitate, însă estimările din ultimii ani au variat între 2.000 și 6.000, fiind produse în Iran, China sau Rusia.

De asemenea, CNN a invocat surse din serviciile de informații potrivit cărora procesul de minare a început deja, dar la o scară destul de redusă.