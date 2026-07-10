Capitala concentrează peste jumătate din vânzările de mașini noi din țară – conform Plus-Auto.ro

Piața auto din România a avut un început de an foarte activ, iar cifrele din primele șase luni ale lui 2026 arată câteva schimbări importante în comportamentul cumpărătorilor. Datele DRPCIV analizate de Plus-Auto.ro arată că românii au înmatriculat 171.276 de autoturisme rulate și 64.850 de autoturisme noi.

Deși mașinile second-hand rămân alegerea principală, segmentul autoturismelor noi a avut o creștere puternică, în special în luna iunie. Cea mai interesantă concluzie a studiului este însă alta. Bucureștiul concentrează 35.062 de înmatriculări de autoturisme noi, ceea ce înseamnă aproximativ 54% din totalul național.

Cu alte cuvinte, mai bine de jumătate dintre mașinile noi cumpărate în România ajung în Capitală. În schimb, piața mașinilor rulate este distribuită mult mai echilibrat în întreaga țară.

Bucureștiul ocupă și aici primul loc, însă cu 13.804 înmatriculări, adică aproximativ 8% din total. Aceste cifre arată diferențe importante între regiunile țării și oferă o imagine de ansamblu asupra preferințelor românilor.

În același timp, studiul evidențiază ce mărci și modele sunt cele mai căutate, ce tipuri de motorizări domină piața și cum evoluează interesul pentru mașinile noi și cele rulate.

Bucureștiul conduce detașat piața mașinilor noi

Cifrele din primul semestru al anului arată că Bucureștiul este centrul pieței auto din România atunci când vine vorba despre autoturisme noi. Cele 35.062 de înmatriculări reprezintă peste jumătate din totalul național și depășesc cu mult orice alt județ.

Pe următoarele locuri se află Ilfov cu 2.942 de autoturisme noi, Cluj cu 2.599, Timiș cu 1.771, Argeș cu 1.686 și Constanța cu 1.657. Diferențele sunt foarte mari și reflectă atât puterea de cumpărare din Capitală, cât și numărul ridicat de companii care își înnoiesc constant flotele auto.

Situația este diferită în cazul mașinilor rulate. Bucureștiul rămâne lider, dar diferența față de celelalte județe este mult mai mică. După Capitală urmează Cluj, Suceava, Timiș, Bihor, Argeș și Prahova, toate cu volume apropiate.

Acest lucru arată că piața autoturismelor rulate este răspândită în toată țara și răspunde nevoilor unui număr mult mai mare de cumpărători.

Cum a evoluat piața auto în primele șase luni din 2026?

Primele luni ale anului au fost foarte bune pentru piața mașinilor rulate. În ianuarie au fost înmatriculate 25.985 de autoturisme, în februarie numărul a urcat la 31.243, iar în martie s-a atins maximul semestrului, cu 32.356 de unități.

După această perioadă, piața a intrat într-un ritm mai echilibrat. Aprilie a înregistrat 28.011 înmatriculări, mai a ajuns la 26.340, iar iunie a adus o ușoară revenire, cu 27.341 de autoturisme.

Piața mașinilor noi a avut o evoluție constantă pe parcursul întregului semestru. De la 7.927 de înmatriculări în ianuarie, s-a ajuns la 8.965 în februarie și 10.383 în martie. După o mică scădere în aprilie, piața a revenit pe creștere în mai, iar iunie a înregistrat un rezultat remarcabil, cu 16.120 de autoturisme noi și o creștere de peste 43% față de luna precedentă.

Privind ansamblul primelor șase luni, se observă două direcții diferite. Piața mașinilor rulate a avut un început foarte puternic și apoi s-a stabilizat, în timp ce piața autoturismelor noi a crescut aproape de la o lună la alta și a încheiat semestrul cu cel mai bun rezultat.

Ce mărci și modele preferă românii?

Volkswagen rămâne cea mai căutată marcă pe piața mașinilor rulate, cu 28.686 de înmatriculări. Urmează BMW, Audi, Renault, Dacia și Mercedes-Benz, ceea ce confirmă interesul ridicat pentru mărcile germane și pentru modelele bine cunoscute pe piața second-hand.

La autoturisme noi, clasamentul este condus de Dacia, cu 11.683 de unități. Toyota ocupă locul al doilea, iar Skoda completează podiumul. În top se regăsesc și Volkswagen, Renault, Hyundai, Ford, Mercedes-Benz și BMW, dar și mărci care câștigă rapid teren, precum BYD, Chery și MG.

La nivel de modele, Volkswagen Golf rămâne liderul pieței de autoturisme rulate, cu 7.728 de înmatriculări. În segmentul mașinilor noi, Dacia Duster ocupă primul loc, cu 4.444 de unități.

Aceste rezultate arată că românii apreciază atât modelele consacrate de pe piața second-hand, cât și SUV-urile și automobilele noi care oferă un raport bun între preț, dotări și costurile de utilizare.

În același timp, alegerea unei mașini rulate trebuie făcută cu atenție. Un studiu publicat anterior de Plus Auto arată că mașinile importate verificate în România au istoric de daune într-un procent ridicat. Din acest motiv, verificarea istoricului, a kilometrajului și a documentelor este un pas important înainte de cumpărare.

Motorizările confirmă schimbarea preferințelor

Motorina continuă să domine piața autoturismelor rulate. În primele șase luni din 2026 au fost înmatriculate 104.472 de mașini diesel, ceea ce reprezintă aproximativ 61% din total. Benzina ocupă locul al doilea, iar hibridele și modelele electrice cresc treptat.

Pe segmentul autoturismelor noi, situația este complet diferită. Hibridele au devenit alegerea principală, cu 37.563 de înmatriculări, ceea ce înseamnă aproape 58% din total. Benzina ocupă locul următor, iar mașinile electrice și diesel completează clasamentul.

Aceste cifre arată că piața se schimbă treptat. Cei care cumpără mașini noi aleg tot mai des variante hibride, în timp ce pe piața second-hand dieselul rămâne foarte prezent datorită ofertei numeroase și prețurilor accesibile.

Plus Auto Marketplace răspunde acestor schimbări printr-o platformă care pune accent pe transparență și pe o experiență sigură pentru cumpărători și dealeri. Lansată de Plus Autotrade, companie cu peste 14 ani de experiență în domeniul autoturismelor young-used premium, platforma facilitează întâlnirea dintre vânzători și cumpărători într-un mediu digital modern și eficient.

Datele din primul semestru al anului 2026 arată că piața auto din România continuă să evolueze. Bucureștiul rămâne principalul centru pentru autoturismele noi, mașinile rulate își păstrează un rol important în toate regiunile țării, iar hibridele câștigă tot mai mult teren în segmentul autoturismelor noi.

Pentru cumpărători, aceste tendințe sunt un punct de plecare util atunci când compară ofertele și aleg mașina potrivită, iar verificarea atentă a istoricului rămâne una dintre cele mai importante etape înainte de orice achiziție.

Articol susținut de Plus-Auto.ro