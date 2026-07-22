Capitala Maltei a rămas miercuri fără energie electrică

Capitala Maltei, Valletta, a rămas fără curent electric miercuri, la o zi după ce prim-ministrul insulei și-a prezentat scuzele „necondiționate” pentru valul de întreruperi de curent care a afectat țara pe parcursul mai multor zile, transmite Reuters.

„Doresc să-mi cer scuze față de toți cei care au rămas fără curent electric în ultimele ore. Aceste scuze sunt necondiționate”, a declarat marți prim-ministrul Robert Abela, în timp ce locuitorii din mai multe localități au relatat că și-au petrecut noaptea fără ventilator sau aer condiționat.

Pana de curent a afectat inclusiv cancelaria premierului și diverse birouri ministeriale, precum și numeroase companii, potrivit presei locale.

Mai mulți patroni de restaurante au spus că au fost nevoiți să arunce mâncarea.

Pana de curent de miercuri a întrerupt, pentru scurt timp, și procesul unui om de afaceri acuzat de complicitate la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia într-un atentat cu mașină-capcană, în 2017.

Temperatură record pentru luna iulie

Insula mediteraneană se află la finalul unui val de căldură de cinci zile, în care temperaturile au atins 42 de grade. Sâmbătă a fost înregistrat un record pentru luna iulie, de 43,3 grade Celsius.

Compania energetică de stat Enemalta a afirmat că întreruperile de curent au fost cauzate de defecțiuni ale rețelei de distribuție, datorate temperaturilor extreme și cererii record de energie electrică.

„Deși am făcut multe, provocările sunt mari. Efectele schimbărilor climatice se fac simțite, iar temperaturile cresc constant și durează mai mult”, a spus Abela.

Partidul Naționalist din opoziție a cerut despăgubiri pentru prejudiciile suferite de familii și întreprinderi.

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