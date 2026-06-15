„Capitalele cocainei” din Europa: Unde crește cel mai mult consumul?

Barcelona, Lleida și Santiago de Compostela, din Spania, raportează cea mai mare creștere a reziduurilor de cocaină detectate în apele uzate, în timp ce alte zone cu creșteri semnificative apar și în Danemarca și Slovenia, relatează Euronews. După canabis, cocaina este cel mai consumat drog ilegal din Europa.

Cel mai recent raport al Agenției Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) oferă o imagine asupra locurilor în care consumul ar putea fi mai răspândit, pe baza cantităților reziduale identificate în apele uzate.

Orașele din Spania și Belgia au înregistrat cele mai mari cantități de probe.

Lleida, din vestul Cataloniei, ocupă primul loc în clasamentul european, cu o medie de 1.405 mg de cocaină detectate la fiecare 1.000 de locuitori. Orașul-port Anvers din Belgia se află pe locul al doilea (1.382 mg), urmat de Granada (1.238 mg), Amsterdam (1.172 mg), Liège (1.039 mg) și Bruxelles (1.020 mg).

Santiago de Compostela, din Spania, se află de asemenea în top 10 (1.008 mg), fiind urmat de stațiunea austriacă de schi Kufstein (998 mg), Barcelona (997 mg) și Namur, din Belgia (927 mg).

Unde crește cel mai rapid consumul de cocaină în Europa?

Euronews a analizat ratele de creștere în rândul orașelor care au identificat în apele uzate cel puțin 500 mg de reziduuri de cocaină la 1.000 de locuitori.

În prezent, Spania pare să fie principalul focar de creștere.

Barcelona (+185% sau +647 mg) și Lleida (+782 mg sau +125%) au înregistrat cele mai accentuate creșteri din Europa, atât în termeni procentuali, cât și în valori absolute.

În alte regiuni, Slovenia a consemnat, de asemenea, creșteri importante în termeni absoluți, în special în jurul orașelor Velenje, Domžale și Kamnik (majorări cuprinse între +329 mg și +272 mg).

Danemarca reprezintă o altă țară cu consum de cocaină în creștere, nivelurile majorându-se în Esbjerg (+266 mg), Aalborg (+234 mg) și Copenhaga (+148 mg).

De la o țară la alta: cine consumă cel mai mult cocaină?

EUDA a realizat și un sondaj în care cetățenii europeni au fost întrebați dacă au consumat cocaină în cele 12 luni anterioare publicării studiului. În acest caz, imaginea se schimbă într-o anumită măsură deoarece reziduurile din apele uzate arată amploarea consumului, nu și distribuția sa.

Cu alte cuvinte, un număr mai mic de persoane cu consum foarte mare poate afecta semnificativ datele.

Sondajul arată că în Norvegia și Olanda s-au înregistrat cele mai ridicate rate de consum.

Cel puțin 2,9% dintre adulții din aceste țări au consumat cocaină în cele 12 luni anterioare publicării studiului. Franța s-a situat pe locul următor, cu 2,7%, urmată de Spania cu 2,5% și Irlanda cu 2,4%.

Însă ratele sunt mai ridicate în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani.

Norvegia (5,6%) și Olanda (5,3%) s-au clasat din nou pe primele locuri, urmate de Irlanda (5%).