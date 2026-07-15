Căpitanul „Sully”, eroul care a salvat 155 de vieți pe râul Hudson, diagnosticat cu Alzheimer

Legendarul aviator american, a cărui poveste de viață a inspirat un celebru film de la Hollywood, a anunțat că se confruntă cu o afecțiune neurodegenerativă, potrivit BBC.

Fostul pilot Chesley „Sully” Sullenberger III, în vârstă de 75 de ani, a scris pe site-ul său personal că a fost diagnosticat recent cu Alzheimer, iar boala se află într-un stadiu incipient.

„Deocamdată, asta înseamnă că s-ar putea să nu-mi vină ușor în minte un nume, că uit o poveste pe care am spus-o recent sau că nu mai dorm la fel de bine, dar mă aflu la începutul acestei lungi călătorii”, a scris fostul pilot.

Avionul a făcut în ianuarie 2009 o aterizare de urgență pe râul Hudson din New York. Credit line: Bebeto Matthews / AP / Profimedia

Căpitanul Sully, cunoscut în întreaga lume drept pilotul din „Miracolul de pe Hudson”, se afla la comanda Zborului 1549 al companiei US Airways, care s-a prăbușit în râul Hudson pe 15 ianuarie 2009, după ce ambele motoare au fost avariate în urma unei coliziuni cu un stol de gâște, la scurt timp după decolare.

Toate cele 155 de persoane aflate la bord au supraviețuit, iar reacția rapidă și calmul lui Sullenberger au fost considerate factorii care au contribuit la evitarea dezastrului.

Fostul pilot de vânătoare al Forțelor Aeriene ale SUA, originar din California, zbura de 40 de ani înainte de acest eveniment. El s-a retras din activitate un an mai târziu, în 2010, și a continuat să militeze pentru siguranța aviației.

Povestea pilotului a fost ecranizată în filmul „Sully” din anul 2016, regizat de Clint Eastwood, în care rolul principal a fost jucat de actorul Tom Hanks.