Captură record de medicamente ilegale pentru slăbit, după descinderi într-o fabrică

Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor a anunțat vineri că a făcut cea mai mare captură de medicamente pentru slăbit traficate înregistrată la nivel global, desființând o fabrică care producea mii de injecții pentru slăbit fără autorizație, relatează Reuters.

Au fost confiscate 2.000 de stilouri injectabile etichetate ca fiind cu tirzepatidă și retatrutidă – medicamente neaprobate pentru slăbit în Marea Britanie, zeci de mii de stilouri goale și substanțe chimice brute, a anunțat Agenția pentru Medicamente și Produse Medicale (MHRA).

Agenția a precizat că fabrica din centrul Angliei este prima de acest fel descoperită în Marea Britanie.

„Aceasta este o victorie în lupta împotriva infractorilor lipsiți de scrupule care pun viețile în pericol vânzând injecții periculoase și ilegale pentru slăbit doar pentru a face bani rapid”, a declarat ministrul britanic al Sănătății, Wes Streeting, într-un comunicat.

„Aceste produse nereglementate, fabricate fără a se ține cont de siguranță sau calitate, reprezentau un risc major pentru clienții neavizați”, a mai spus acesta.