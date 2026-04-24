Carburanții s-au scumpit din nou vineri dimineață / Motorina a sărit de 9 lei în unele benzinării

Prețul carburanților începe să crească din nou, după mai multe zile de scăderi. Motorina a depășit 9 lei în multe dintre stații, iar benzina a crescut și ea peste 8,5 lei pe litru, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor Carburanților.

Astfel, motorina standard se vinde cu 8,78 lei pe litru la Petrom și cu 9,07 lei la Rompetrol, SOCAR și Lukoil.

Dieselul premium costă 9,55 lei la Petrom, 9,69 lei la OMV, 9,86 lei la MOL, 9,89 lei la Rompetrol și 10,49 lei la SOCAR.

Benzina costă 8,62 lei pe litru în stațiile Petrom, 8,48 lei la Rompetrol, 8,69 lei la MOL și 8,73 lei la OMV.

Sortimentul premium de benzină se vinde cu 9,01 la Petrom, 9,32 lei la MOL, 9,36 lei la OMV și 9,79 lei la SOCAR.

De ce s-au ieftinit carburanții zilele trecute

Aceasta după ce la începutul săptămânii carburanții s-au ieftinit atât de mult, încât benzina ajunsese să coste în jur de 8 lei pe litru în stațiile Petrom, iar motorina, 8,6 de lei pe litru, niveluri similare cu cele de la începutul lunii martie.

Potrivit informațiilor HotNews, aceste ieftiniri au avut legătură cu plafonarea marjelor comerciale, măsură luată de Guvern în urmă cu o lună.

„Companiile trebuie să se încadreze în media adaosului comercial de anul trecut. Ele merg trei săptămâni cu un adaos comercial estimat, iar dacă spre finalul lunii își dau seama ca a fost mai mare, îl coboară masiv ca să nu depășească media de anul trecut. Altfel riscă să primească o amendă din cifra de afaceri”, au explicat, pentru HotNews, responsabili din sectorul energetic.

Benzinării Petrom rămase fără stocuri

O parte dintre benzinările din lanțul OMV Petrom au rămas joi fără carburanți. Aceasta după ce, în ultimele zile, prețurile au scăzut semnificativ în aceste stații, ajungând până la nivelurile de la începutul războiului din Iran, iar șoferii au alimentat mai mult.

Contactați de HotNews, reprezentanții companiei au precizat că aceste situații sunt de scurtă durată, iar benzinăriile au fost realimentate rapid.