Mai multe benzinării Petrom au rămas joi fără carburanți, după câteva zile de ieftiniri. Ce spune compania

O parte dintre benzinările din lanțul OMV Petrom au rămas joi fără carburanți. Aceasta după ce, în ultimele zile, prețurile au scăzut semnificativ în aceste stații, ajungând până la nivelurile de la începutul războiului din Iran, iar șoferii au alimentat mai mult. Reprezentanții companiei spun că nu este un motiv de panică, iar situațiile sunt punctuale și de scurtă durată.

De la începutul săptămânii, benzina a ajuns să coste în jur de 8 lei pe litru în stațiile Petrom, iar motorina, 8,6 de lei pe litru, niveluri similare cu cele de la începutul lunii martie.

Potrivit informațiilor HotNews, aceste ieftiniri au legătură cu plafonarea marjelor comerciale, măsură luată de Guvern în urmă cu o lună.

„Companiile trebuie să se încadreze în media adaosului comercial de anul trecut. Ele merg trei săptămâni cu un adaos comercial estimat, iar dacă spre finalul lunii își dau seama ca a fost mai mare, îl coboară masiv ca să nu depășească media de anul trecut. Altfel riscă să primească o amendă din cifra de afaceri”, au explicat, pentru HotNews, responsabili din sectorul energetic.

Reacția companiei

Contactați de HotNews, reprezentanții OMV Petrom au confirmat că au apărut situații în care stocurile din unele benzinărie au fost epuizate, însă precizează că aceste situații sunt de scurtă durată.

„Implementarea unei noi metodologii de calcul a prețului la pompa ca urmare a intervențiilor administrative a condus la reduceri semnificative ale prețurilor din stațiile noastre. Prețurile curente la pompă reflectă atât limitarea adaosului în activitatea de distribuție, cât și în activitatea de rafinare, precum și avantajele generate de modelul de business integrat. Această evoluție a generat o creștere accelerată a cererii.

În acest context, în unele stații pot apărea temporar situații de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale și de scurtă durată, stațiile fiind realimentate rapid.

Mulțumim clienților pentru înțelegere”, a transmis compania.

O situație similară a avut loc în stațiile Rompetrol

O situație similară s-a întâmplat și la începutul lunii aprilie, într-un weekend când Rompetrol a ieftinit semnificativ motorina premium.

Aceasta deoarece rafinăria din grupul Rompetrol, Petromidia, fusese redeschisă în acea perioadă după o lună de revizii și în piață a ajuns o cantitate mai de diesel premium cu preț redus.

Acest sortiment ajunsese să fie mai ieftin decât motorina standard și stocurile din benzinării s-au epuizat rapid. Situația însă a fost de scurtă durată, benzinăriile fiind, de asemenea, realimentate rapid.

Guvernul a limitat adaosul comercial al companiilor

La finalul lunii martie, Guvernul a declarat situație de criză pe piața carburanților și a decis implementarea mai multor măsuri timp de trei luni, printre care și limitarea adaosului comercial al companiilor la nivelul medie de anul trecut.

„Se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intra-comunitare”, se arată în actul normativ.

„Măsura are în vederea descurajarea unui posibil comportament inadecvat al operatorilor economici şi al unor potențiale tendințe de speculă, care ar conduce la creșteri nejustificate de preț la aceste produse”.

În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.