Carburanții s-au scumpit treptat în ultimele trei săptămâni. Un analist spune că această creștere e mai periculoasă decât una bruscă

Benzina s-a scumpit cu un leu pe litru, iar motorina cu peste 1,3 lei în trei săptămâni, de când a înceut războiul din Iran. Aproape în fiecare zi au fost scumpiri, însă acestea au fost treptate – de 10-20 bani pe zi. Președintele Asociației Energia Inteligentă afirmă însă că scumpirile făcute gradual sunt mai periculoase, deoarece oamenii se obișnuiesc cu prețurile și nu mai reacționează.

Vineri, carburanții s-au scumpit din nou cu 15 bani pe litru la benzină și cu 19 bani la motorină. Cel mai ieftin sortiment de benzină costă acum 8,94 de lei, față de 7,95 de lei la finalul lunii februarie, înainte de război.

Motorina standard a ajuns la 9,59 lei, față de 8,27 de lei la începutul lunii martie.

Motorina premium, cel mai scump sortiment de carburant, potrivit pentru mașinile cu motoare puternice, a ajuns chiar și la 10,29 lei pe litru, față de 8,9 lei pe litru înainte de război.

„Disconfortul difuz nu generează măsuri, ci resemnare”

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, apreciază însă că această scumpire graduală este mai periculoasă decât un salt semnificativ al prețurilor. Aceasta deoarece oamenii încep să se obișnuiască cu noile prețuri și nu mai reacționează.

Cel mai mare pericol într-o criză a petrolului nu este explozia inițială a prețurilor sau întreruperea fluxurilor, ci degradarea lentă, aproape invizibilă, a capacității de reacție. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă

El compară această situație cu metafora „broaștei fierte”, când atât societatea, cât și clasa politică se adaptează progresiv la anormal, până când nu mai recunosc momentul în care au pierdut controlul.

„Nu este un scenariu dramatic, nu are spectaculozitatea unui colaps brusc. Este mult mai insidios, este o acumulare de compromisuri, de ajustări minore, de explicații liniștitoare, care împreună produc o schimbare structurală profundă”, spune analistul.

Pentru clasa politică, acest mecanism este aproape ideal. Ajustările graduale reduc presiunea publică, iar costurile sunt distribuite în timp și devin mai greu de atribuit.

„Nu există un moment clar în care cineva poate fi tras la răspundere. În locul unei crize evidente, apare o stare de disconfort permanent, dar difuz. Iar disconfortul difuz nu generează măsuri, ci resemnare. Dar această strategie are un preț enorm. Pentru că, în timp ce discursul rămâne calm, realitatea se acumulează. Companiile se închid. Lucrările agricole nu sunt făcute. Dependențele structurale nu sunt reduse. Vulnerabilitățile nu sunt corectate. Sistemul energetic, prin natura lui rigid, nu poate fi ajustat rapid atunci când, în final, presiunea devine insuportabilă. Iar acel moment vine întotdeauna”, a mai spus președintele Asociației Energia Inteligentă.

Nicușor Dan spune că Guvernul va lua măsuri în următoarele zile

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Bruxelles, că autoritățile române vor veni cu un set de măsuri în acest sector în zilele următoare.

Pe de altă parte, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu suntem într-un moment bun să reducem accizele.

Consiliul Concurenței nu a găsit până acum dovezi că prețul carburanților din România a crescut nejustificat. Scumpirile sunt chiar mai mici decât în alte țări, întrucât România este o țară producătoare de petrol, a declarat miercuri Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru HotNews.

Totodată, ANAF a anunțat controale la nivel național pe tot lanțul de distribuție a carburanților.