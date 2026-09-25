Care a fost cel de încredere brand de tehnologie votat de către cititorii HotNews

În perioada 29 iulie – 31 august 2026, HotNews a realizat un sondaj online despre felul în care cititorii noștri privesc inteligența artificială, produsele conectate și viitorul casei inteligente. Întrebările noastre au urmărit să afle ce așteaptă oamenii de la tehnologia folosită acasă și în ce branduri au cea mai mare încredere atunci când aleg telefoane, electronice și electrocasnice cu funcții AI.

La sondaj au participat 570 de cititori HotNews. Aceștia au răspuns inclusiv la întrebări deschise, în care au putut numi singuri brandurile pe care le consideră de încredere și motivele alegerii. Rezultatul s-a repetat de-a lungul întregului chestionar: Samsung a primit cele mai multe nominalizări la toate cele șapte întrebări despre branduri.

Samsung, cel mai menționat brand în sondaj

Samsung a fost brandul menționat cel mai des atât pentru telefoanele cu inteligență artificială, cât și pentru produsele destinate unei locuințe conectate. A ocupat primul loc și la întrebările despre inovație, electrocasnice cu funcții AI, construirea unui ecosistem smart home și recomandarea unui brand către prieteni.

În cazul telefoanelor dotate cu funcții AI, Samsung a fost ales de 37,2% dintre cititorii care au răspuns la această întrebare. Următorul clasat este Apple, cu 19,3%.

Răspunsurile deschise arată că asocierea pornește de la funcții pe care oamenii le cunosc deja. „Samsung, mai ales pe partea de editare foto”, a explicat unul dintre participanți. Altul a răspuns: „Samsung de departe, aud mereu de noi updates pe partea asta cu Ai”.

Samsung a ieșit pe primul loc și când cititorii au fost întrebați ce brand consideră cel mai avansat în dezvoltarea tehnologiilor și funcțiilor AI pentru consumatori. A fost nominalizat de 37,6% dintre respondenții la această întrebare. Într-o întrebare separată, 35,2% dintre participanți au indicat Samsung drept brandul pe care îl asociază cel mai puternic cu inovația în tehnologie și inteligență artificială.

Pentru cititori, AI-ul nu mai este legat exclusiv de telefon. În răspunsuri apar televizoarele, electrocasnicele și gama Bespoke AI, semn că tehnologia este observată mai ales atunci când ajunge în produsele folosite zi de zi. „Samsung, au deja un AI bun pe telefoane” și „Samsung pentru inovatie si dezvoltare” sunt două dintre explicațiile oferite de participanți.

Încrederea se mută de la telefon în întreaga locuință

La întrebarea despre cel mai de încredere brand pentru produsele inteligente destinate casei, Samsung a obținut 33,8% dintre răspunsurile valide. Brandul s-a clasat primul și în cazul electronicelor și electrocasnicelor cu funcții bazate pe inteligența artificială, fiind ales de 36% dintre participanții care au răspuns.

Răspunsurile calitative explică de ce Samsung este asociat atât cu telefonul, cât și cu locuința. Pentru mulți dintre cititori contează faptul că brandul are produse din mai multe categorii, care pot fi adunate în același ecosistem. Telefonul, televizorul și electrocasnicele nu mai sunt privite ca aparate complet separate, ci ca părți ale unei case care poate fi controlată mai ușor.

Un participant a explicat alegerea astfel: „Samsung pentru ca înglobează și zona de device-uri, nu doar electrocasnice, deci banuiesc ca ar fi totul mai ușor dacă ai și telefonul și mașina de spălat și restul electrocasnicelor tot de la samsung”. Alt cititor a comprimat același argument într-o singură propoziție: „Samsung pentru că le are pe toate”.

Acest avantaj se vede cel mai clar în răspunsurile despre construirea unui ecosistem inteligent pentru locuință. Samsung a fost brandul în care au spus că ar avea cea mai mare încredere 32,2% dintre participanții la întrebare, ocupând din nou primul loc.

„Cel mai probabil, Samsung, dacă ar fi să-mi construiesc o casa nouă”, a răspuns unul dintre cititori. Un altul a ales Samsung pentru că produsele sale „merg bine cu alte smart devices”.

În spatele acestor răspunsuri se află o nevoie simplă: oamenii vor ca produsele din casă să se înțeleagă între ele. Vor să le poată controla fără să treacă permanent de la o aplicație la alta și fără să reconstruiască de fiecare dată întregul sistem.

Ce vor românii de la o casă inteligentă

Sondajul a măsurat și beneficiul pe care cititorii îl consideră cel mai important într-un ecosistem inteligent pentru locuință. Confortul și automatizarea au ocupat primul loc, cu 27,6% dintre răspunsuri. Au urmat economisirea energiei, cu 24,7%, siguranța și controlul, cu 24,4%, și economisirea timpului, cu 23,3%.

Procentele apropiate arată că oamenii așteaptă mai multe beneficii de la produsele conectate. O casă inteligentă trebuie să preia o parte dintre activitățile repetitive, să folosească energia mai eficient și să le ofere proprietarilor mai mult control, inclusiv atunci când nu se află acasă.

Portofoliul extins al Samsung răspunde acestei imagini a locuinței conectate. Cititorii au asociat brandul cu posibilitatea de a avea telefonul, televizorul și electrocasnicele în același sistem, acesta fiind unul dintre motivele care apar cel mai des în explicațiile oferite.

Fiabilitatea și experiența cu brandul completează tehnologia

Încrederea acordată Samsung nu este explicată numai prin funcțiile AI. Participanții vorbesc și despre experiența acumulată cu produsele, istoricul brandului, fiabilitate, seriozitate și serviciile oferite după cumpărare.

„Samsung pentru fiabilitate” și „Samsung, pentru seriozitate” sunt două dintre răspunsurile directe primite în sondaj. Un alt cititor a spus că ar recomanda Samsung „pentru service-ul foarte bine organizat”.

Unul dintre participanți a explicat pe larg de ce ar alege brandul: „Samsung. De ce? pentru că e un istoric vechi în care brandul și-a demonstrat încrederea față de consumatori și pentru că e mai ușor să ai toate produsele de la același brand. Avand în vedere că Bosch, Miele, Apple nu poate integra tot ecosistemul, Samsung este preferatul”.

În ultima întrebare a sondajului, cititorii au fost invitați să recomande unui prieten un singur brand pentru un ecosistem de produse inteligente. Samsung a ocupat din nou primul loc, cu 37,4% dintre răspunsurile valide.

Unii participanți au pornit de la experiența cu telefoanele Samsung. Alții au menționat electrocasnicele, funcțiile AI, compatibilitatea dintre dispozitive, fiabilitatea sau service-ul. Împreună, aceste răspunsuri conturează imaginea unui brand în care oamenii au încredere atât pentru produsul pe care îl folosesc acum, cât și pentru casa conectată pe care vor să o construiască în viitor.

În urma voturilor exprimate de cei 570 de participanți la sondaj, Samsung s-a clasat pe primul loc la fiecare întrebare în care cititorii HotNews au fost invitați să numească brandul de tehnologie în care au cea mai multă încredere.

Articol susținut de Samsung