Care este cea mai bună carte pentru copii explicată de o vedetă a muzicii

Acest roman este sumbru, plin de sărăcie, violență și pericole existențiale. Dar depășirea unor limite impuse de interdicții modelează caracterul și cum arta prosperă sfidând conformismul, spune o legendă rock despre una dintre cele mai bune cărți pentru copii din toate timpurile.

Muzicianul Nick Cave, liderul trupelor „Nick Cave” și „Bad Seeds”, a vorbit în podcastul Old School realizat de profesorul și CEO-ul Centrului Prezidențial George W. Bush, Shilo Brooks, despre cartea sa preferată, „Aventurile lui Pinocchio”, de Carlo Collodi.

Apărută în 1883, cartea spune povestea unei păpuși sculptate din lemn de un tâmplar sărac, Geppetto. Pinocchio este un copil neascultător, leneș și răutăcios, care se implică în tot felul de situații nefericite, fiind influențat de personaje înșelătoare. În cele din urmă, el devine un băiat adevărat.

Nick Cave a găsit alinare în această carte într-o perioadă întunecată a vieții sale, după moartea subită a fiului său adolescent, Arthur, în 2015, scrie Free Press.

În conversația sa cu Shilo Brooks, Nick mărturisește că atunci când era copil se identifica destul de bine cu personajul Pinocchio.

„Este un băiețel leneș, mincinos, care fuge de muncă și incorigibil. Dar vrea să fie bun. Are cele mai bune intenții. Acesta este motorul comic care animă această carte frumoasă. Vrea mereu să fie bun, dar este o marionetă a poftelor sale. Este mereu atras de aventuri periculoase. Și eu mă identificam cu asta”, spune el.

Artistul spune că Pinocchio vrea să devină băiat pentru că „nimeni nu vrea să fie manipulat”.

„Vrem să putem avea propriile noastre vieți și propria noastră voință și să nu fim marionete ale dorințelor noastre cele mai josnice. Ceea ce este atât de fermecător la acest băiat-marionetă este că el este neformat. El este un lucru neformat. El nu a devenit cu adevărat un om, în sensul în care tinerii sunt neformați și au nevoie de aventură înainte de a deveni oameni complet reali, compleți”, crede Nick Cave.

Nick Cave și Shilo Brooks cred că Pinocchio al lui Collodi din „Aventurile lui Pinocchio” este diferit de versiunea lui Walt Disney.

„În cartea lui Collodi există o lume care încearcă să-l omoare pe Pinocchio în mod constant. Încearcă să-l înece, să-l jupoaie, să-l prăjească, să-l fiarbă. Este mâncat de un rechin uriaș, este înjunghiat de asasini, este spânzurat. Este o carte cu aventuri complet periculoase, una după alta. Și în cadrul acesteia, Pinocchio este incorigibil”, spune muzicianul.

„Neascultarea lui este cea care îl face să fie om. Și asta spune ceva despre virtuozitate. Că există ceva care lărgește personalitatea în ceea ce privește depășirea limitelor și ceva care poate îngustează personalitatea în ceea ce privește virtuozitatea, unde doar asculți, asculți, asculți”, continuă el.

Legenda rock spune că în această poveste există o durere subterană care se reflectă în dorul lui Pinocchio pentru tatăl său.

„Geppetto a cutreierat lumea în căutarea băiatului. Nu îl găsește în toată Europa și traversează oceanul pentru a ajunge în Lumea Nouă. Este o poveste extraordinar de emoționantă. În cele din urmă, îl găsește în burta bestiei, unde Geppetto se află de doi ani. Trăiește în interiorul unui rechin. Pentru mine, acest rechin reprezintă Satana sau iadul”, spune Nick.

El mărturisește că, la nivel personal, ideea tatălui care își caută fiul și a fiului pierdut care își salvează tatăl i s-a părut profund personală.

„Am citit mult această carte în perioada în care a murit fiul meu. Ideea că copilul dispărut ajunge să-l salveze pe tatăl îndurerat, care stătea singur în burta bestiei, m-a emoționat profund. Este o inversare a modului în care ar trebui să fie. Copilul absent se întoarce pentru a-și crește părintele”.

Întrebat ce crede că aceasta carte spune despre creativitate, Nick Cave a răspuns: „Acea mică revelație inițială pe care o poți avea este marele mister și marea frumusețe a spiritului creativ. Am observat că revelația este strâns legată de plictiseală. Plictiseala este o parte necesară a creației în sine. Și pentru a fi creativ, trebuie pur și simplu să fii atent la ceea ce se întâmplă”.

