Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu

Criza politică din România este încă departe de rezolvare, pentru că niciuna dintre tabere nu are majoritatea în Parlament: nici PNL-USR-UDMR, care l-a propus premier pe Siegfried Mureșan, nici PSD care-l susține pe Sorin Grindeanu. Iar până la vacanța parlamentară mai este doar o zi. Acum însă focusul crizei s-a mutat pe AUR. Câteva lucruri interesante întâmplate în ultimele zile mă fac să trag această concluzie.

Mișcări spectaculoase pe scena politică.

Se formează un partid pentru președintele ales?

Ceea ce este clar e că președintele neales a preferat un partid în fața televiziunii care l-a susținut necondiționat până acum

Și de aici încep explicațiile

captură Realitatea Plus

Duminică seara, Călin Georgescu a lansat un atac la adresa Ancăi Alexandrescu, chiar în emisiunea acesteia de la Realitatea TV. A acuzat-o că a greșit când a susținut Guvernul Veștea și i-a spus că „ar trebui să-și ceară scuze poporului român”. De altfel, chiar Anca Alexandrescu a recunoscut că o parte din tabăra suveraniștilor a criticat-o pentru că a spus că AUR ar trebui să-l susțină pe Adrian Veștea.

Să nu uităm personajele: Anca Alexandrescu vine exact din mijlocul „Sistemului”, după ce a lucrat mulți ani pentru lideri importanți din PSD. Călin Georgescu este și el o creație a „Sistemului” încă din anii 90, când avea strânse legături cu Ion Iliescu.

Ambele personaje își revendică acum, cu disperare, influența asupra AUR: Georgescu a fost propunerea de premier a lui George Simion, pe care l-a numit în campania prezidențială „protejatul meu”, iar Anca Alexandrescu a fost candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei.

Din acest motiv, scandalul de la Realitatea TV, care a continuat și luni cu replici dure din partea conducerii postului, dar și a Ancăi Alexandrescu, nu poate fi disociat de presiunile care se fac pe partidul lui Simion pentru a vota un guvern condus de PSD. Să nu uităm ce s-a întâmplat lunea trecută, când PSD bătuse palma cu AUR pentru a trece Guvernul Veștea, dar George Simion a anunțat ulterior o cu totul altă decizie.

Oficial, AUR susține ideea alegerilor anticipate. Dar în interiorul partidului există oameni importanți care doresc intrarea la guvernare.

Demisii și acuzații în AUR

Avocata Silvia Uscov și-a anunțat ieri demisia din partid după ce a catalogat dorința AUR de alegeri anticipate ca fiind „varianta nucleară”. Uscov este cea care a contestat la finalul anului trecut numirea a doi judecători CCR, în contextul în care Curtea tot amâna să se pronunțe pe tema pensiilor magistraților. După cum vedeți, niciun personaj din poveste nu este chiar întâmplător.

Un alt membru important al AUR care dorește intrarea la Guvernare este omul de afaceri din Constanța Mohammad Murad. La votul pentru Guvernul Veștea, Murad a avut o opinie contrară față de cea a lui Simion.

De partea cealaltă, în tabăra AUR care, deocamdată, merge pe ideea anticipatelor, sunt Petrișor Peiu și Dan Dungaciu.

Onorabilizarea AUR

În zilele următoare vom afla un răspuns. În orice caz, dacă ar fi să ne întoarcem la vorbele sociologului Sebastian Lăzăroiu, care, într-un interviu pentru „Rațiunea, înapoi!”, spunea că AUR este următoarea țintă a „Sistemului”, constatăm că acest lucru se întâmplă chiar acum. Dar, mai spunea fostul consilier prezidențial, pentru ca AUR să devină un partid bun de luat la guvernare ar trebui mai întâi „onorabilizat”. Adică să i se scoată eticheta de „partid extremist”.

În ceea ce privește „partea onorabilă” a susținătorilor MAGA din România, vedem că se întâmplă și alte lucruri pe scena politică. G4Media dezvăluie, de exemplu, că aripa anti-Bolojan din PNL pregătește crearea unui nou partid care se va numi probabil Partidul Liberal-Conservator. Acesta ar urma să-l sprijine pe președinte și s-ar putea uni cu PMP-ul lui Eugen Tomac și cu o parte din AUR. E doar o teorie, dar merită menționată în context.

De asemenea, s-a mai întâmplat un lucru. Cătălin Tolontan scrie că președintele s-a întâlnit zilele trecute la Cluj cu un foarte bogat om de afaceri, Sacha Dragic, fondatorul Superbet și „un conservator autentic”. Putem să ne întrebăm dacă întâlnirea are sau nu legătură cu înființarea viitorului partid prezidențial conservator? Sigur, lucrurile sunt în desfășurare, vom avea probabil în curând mai multe răspunsuri.

La ce ne putem aștepta mai departe

În primul rând, la o luptă tot mai mare în interiorul AUR, dintre tabăra care vrea la guvernare și cea care dorește anticipate. George Simion pare să controleze lucrurile, dar nu se știe până când.

În al doilea rând, este foarte important ca AUR să fie scos din zona de extremism. Sau acea parte din AUR care poate fi adusă la guvernare. De aceea, mă aștept să nu mai vedem declarații anti-UE și anti-ucrainene în rândul liderilor acestui partid.

În al treilea rând, probabil că tabăra anti-Bolojan va încerca să construiască o platformă prezidențială, una conservatoare, care s-ar putea uni cu o tabără anti-Simion din AUR. Am auzit pronunțat în aceste zile și un nume de lider politic care ar putea conduce această formațiune: Crin Antonescu. Suntem în zona speculațiilor, dar nu aș exclude deloc această variantă având în vedere că fostul candidat prezidențial a acuzat actuala conducere a PNL de „josnicie, nerușinare și impostură”.

Și, totuși, când vom avea un guvern cu puteri depline? Având în vedere blocajul total din acest moment, mă aștept mai degrabă ca Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria încă o perioadă bună de timp.