Care este, potrivit ministrului Economiei, o valoare corectă a pragului de înfiinţare a unei firme

Pragul de 8.000 de lei pentru înfiinţarea unei firme mi se pare cam abrupt şi poate că o valoare corectă ar fi cam cât îl costă pe statul român să desfiinţeze o astfel de firmă, respectiv în jur de 500 de euro, este de părere ministrul Economiei, Radu Miruţă.

„Pragul de 8.000 de lei este o propunere a Ministerului de Finanţe, care înţeleg că a plecat de la faptul că sunt vreo 460.000 de firme care sunt fără activitate în România. Eu am expus deja punct de vedere pe acest subiect. Înţeleg argumentul, mi se pare un prag cam abrupt. Acum e 1 leu. De la 1 leu la 8.000 de lei, cu scopul de a pune presiune pe cei care au firme fantomă, mi se pare că e un filtru cam grosolan, pentru că îi prinzi pe ăia, dar îi pedepseşti şi pe unii care sunt de bună credinţă, care sunt creativi, care au o iniţiativă – înfiinţarea unui SRL, nu neapărat a unui PFA – şi cred că ar trebui ca această valoare să fie discutată”, a afirmat ministrul Economiei, Radu Miruţă, joi, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

„Propunerea mea este că e cam mare. Poate că o valoare corectă ar fi cam cât îl costă pe statul român să desfiinţeze o astfel de firmă”, a punctat el.

În opinia sa, acest prag de înfiinţare a unei firme ar trebui să fie egal cu costurile pe care ar trebui să le suporte statul pentru desfiinţarea acestei societăţi care nu are activitate.

„Statul român, dacă trebuie să desfiinţeze o astfel de firmă, trebuie să angajeze un lichidator. Plus efortul celor de la Registrul Comerţului, de la ANAF, înţeleg că e undeva pe la 500 de euro costul apreciat pentru ca statul român să rezolve problema. Poate că un aspect care merită discutat, este ca eu, ca stat, măcar să pun o valoare care să mă asigure că dacă tu eşti neserios să nu pierd eu bani”, a susţinut şeful de la Economie.

În pachetul 2 de măsuri fiscale se prevede mărirea capitalului social la 8.000 de lei pentru SRL-uri, de la 1 leu în prezent, eliminarea plafonului de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul, iar impozitul pe cifra de afaceri, care se aplică în acest moment la companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, va fi înlocuit cu o nouă taxă pe afiliaţi, astfel încât să fie vizată zona prin care multinaţionalele îşi exportă profitul.