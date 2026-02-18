Care este situația acum pe Aeroportul Otopeni, după ce dimineață nu a aterizat și nu a decolat niciun avion din cauza zăpezii

Zborurile pe Aeroportul Internațional Henri Coandă au fost reluate după ce ninsoarea abundentă și viscolul au blocat temporar traficul aerian în cursul dimineții. În total, 36 de curse au fost anulate din cauza condițiilor meteo. În continuare există însă curse anulate și întârziate.

„Aterizările și decolările au fost reluate de la ora 10:30”, a declarat pentru HotNews Teo Postelnicu, reprezentant al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

Potrivit unui comunicat al CNAB, traficul pe Aeroportul Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu s-a desfășurat, în cursul nopții și până la ora 10:00, în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, cu rafale care au transportat zăpada la sol și au îngreunat activitățile aeroportuare.

Compania precizează că s-a intervenit constant cu 58 de utilaje proprii pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare.

Utilaje de deszăpezire intervin pe pistele și căile de rulare ale Aeroportului Internațional Henri Coandă, în timpul ninsorii. Fotografiile au fost transmise de Teo Postelnicu, reprezentant al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

Zeci de curse anulate

„Din cauza condițiilor meteo au fost anulate 36 de curse, iar șase aeronave au fost deviate către alte aeroporturi”, a precizat Teo Postelnicu, reprezentant al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

De asemenea, „mai multe zboruri înregistrează întârzieri, generate de operațiunile de degivrare efectuate după îmbarcarea pasagerilor, dar și de activitățile îngreunate la sol, din cauza ninsorii”.

Reprezentanții aeroportului recomandă pasagerilor „să se prezinte din timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene pentru informații actualizate privind propriile zboruri”.

Pentru informații actualizate în timp real privind plecările și sosirile, pasagerii pot consulta site-ul oficial al aeroportului, bucharestairports.ro. La acest moment, potrivit informațiilor afișate pe site-ul oficial al aeroportului, mai multe zboruri figurează cu întârzieri și anulări, atât la sosiri, cât și la plecări – zboruri interne și internaționale.

