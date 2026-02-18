Care este situația în țară după cel mai dur episod de iarnă din acest sezon: zeci de mii de locuinţe fără curent electric, drumuri naționale închise, avarie la CET București Sud

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri, după participarea la Comandamentul de Iarnă, că un număr de 266 localităţi au fost afectate de vremea rea şi că aproximativ 200.000 de locuinţe au rămas fără energie electrică, între timp, în urma intervenţiilor, fiind reconectate 86.000. El a mai spus că a avut loc şi o avarie la Elcen Sud care e în curs de rezolvare.

Meteorologii au anunțat că vremea se menţine rece în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, în timp ce jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum şi Carpaţii Meridionali şi de Curbură sunt sub cod galben de ninsori viscolite.

Un cod portocaliu de ninsori şi viscol e în vigoare până diseară și în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Tulcea şi Constanţa.

În Bucureşti și judeţul Ilfov, avertizările de cod roșu și portocaliu de ninsori au dus la depunerea unui strat de zăpadă ce a depășit, în medie, 50 de centimetri.

„Ca urmare a fenomenelor meteo severe care au lovit România în ultima perioadă, în special în sudul Moldovei, estul Munteniei şi Dobrogea, averse care vor mai continua, conform meteorologilor, până mâine la aceeaşi oră, au avut loc aproximativ 200.000 de deconectări de furnizare a energiei electrice. Între timp, colegii mei s-au mobilizat, din tot Sistemul Energetic Naţional, cu 322 de echipe, 1000 de electricieni care acum sunt în teren, generatoare, aproape 300 vehicule 4×4, autospeciale, excavatoare, şenilate, prin care au intervenit în cele mai grele zone” a declarat ministrul Bogdan Ivan după Comandamentul de Iarnă convocat la minister.

Ministrul Energiei a precizat că, în total, din cele 200.000 de locuinţe care au fost afectate până acum, au fost reconectate 86.000 şi mai rămâne să fie reconectate alte 114.000,citează News.ro.

„Sunt 266 localităţi afectate. Faptul că până la această oră s-au mobilizat exemplar toţi oamenii din teren reprezintă efectul unei mobilizări făcute încă de ieri, când a avut loc un alt comandament pentru situaţii de urgenţă. Vreau să le mulţumesc celor 1.000 de oameni care nu se văd la televizor, dar care, în condiţii foarte grele, au fost prezenţi toată noaptea în teren, astăzi şi în cursul acestei seri şi la noapte, pentru a reconecta înapoi toţi cei 114.000 de consumatori care mai trebuie să fie reconectaţi”, a arătat ministrul.

Iarnă în București. Foto: Inquam Photos / George Calin

Care e starea sistemului energetic și cum stăm cu depozitele de gaze

Bogdan Ivan a mai declarat că, „din punct de vedere al sistemului energetic, suntem într-o formă echilibrată”. „Avem un consum mediu de circa 7.400 de MW, am ajuns să producem mai mult decât consumăm astăzi, şi am avut şi un excedent, datorită producţiei foarte bune pe hidro şi pe eolian, şi am ajuns să exportăm aproximativ 440 de MW. În total, comparativ cu anul trecut, suntem pe o producţie medie mai mare cu 11%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu un consum mai mare cu circa 6%”.

Ministrul Energiei a mai anunţat că, din punct de vedere al depozitelor de gaze, România are astăzi umplute depozitele de gaze într-un procent de aproximativ 40%, media Uniunei Europene fiind de circa 33%. „Suntem cu 150 de milioane de metri cubi peste data de 17 februarie 2025, deci avem suficiente gaze, nu există probleme pe această piaţă”, a precizat ministrul. ”Lucrurile sunt sub control în momentul de faţă, avem gaze, avem oameni, suntem mobilizaţi”, a dat asigurări ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a mai spus că în Bucureşti a avut loc o avarie la Elcen Sud şi se lucrează la remedierea ei, conform ultimelor date, 90% dintre utilizatori beneficiind de apă caldă şi căldură, o creştere cu 50% comparativ cu situaţia de acum o lună.

Ce școli rămân închise

Ministerul Educației anunță că, potrivit informațiilor transmise de inspectoratele școlare județene până miercuri la ora 18:00, în cursul zilei de joi, 19 februarie, activitatea didactică se va desfășura online:

în județul Brăila – în toate unitățile de învățământ din mediul rural și din orașele Ianca, Făurei, Însurăței,

respectiv în județul Galați (integral).

Drumuri naţionale închise în mai multe judeţe

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunţă miercuri, la ora 18:00, că la această oră, din cauza a trei autotrenuri imobilizate pe suprafața de rulare, circulația rutieră este restricționată atât pe sensul de urcare, cât și pe sensul de coborâre dinspre autostrada A7 către DN 2L, în zona localității Tișița, județul Vrancea.

În rest, nu sunt alte segmente de autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, precizează sursa citată.

„Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 București-Râmnicu Vâlcea, A2 București-Cernavodă, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud și A0 Centura București”, menționează Centrul Infotrafic.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

DN 22 Boldu – Balta Albă;

Județul Brăila:

DN 22, limită cu jud. BZ – Brăila;

DN 21, între loc. Vărsătura – Bărăganul (limită cu județul Ialomița);

DN 21A, între loc. Bărăganul – limită cu județul Ialomița;

DN 2S, între mun. Brăila – Jijila (județul Tulcea).

Județul Constanța:

DN 22A, între loc. Saraiu – Topolog (limita cu jud. Tulcea);

Județul Ialomița:

DN 21A Țăndărei-limita cu jud. Brăila;

Județul Tulcea:

DN 2S, între loc. Jijila – pod Brăila;

DN 22J, între loc. Smârdan – pod Brăila.

Județul Vrancea:

DN 23B, între loc. Măicănești – Ciorăști;

DN 2N, între loc. Bogza – Dumbrăveni;

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

DN 22 Râmnicu Sărat – Boldu;

Județul Constanța:

DN 38 Vama Negru Vodă-Agigea;

DN 22A Tulcea-Hârșova;

DN 2A Giurgeni – intersecție DN2A/DN 22;

DN 3 Murfatlar – Ostrov (limită cu jud. Călărași);

DN 22 Lumina – limita cu jud. Tulcea.

Județul Ialomița:

DN 2C, Slobozia/limita cu jud. Buzău;

Județul Tulcea:

DN 22A, între loc. Cataloi– Topolog;

DN 22, între loc. Babadag – Baia, jud. Constanța.

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Ialomița:

DN 2A Urziceni-Giurgeni.

Județul Tulcea:

DN 22, între loc. Isaccea – Jijila.

Pentru o circulaţie în siguranţă, poliţiştii recomandă şoferilor:

să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condițiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează și restricțiile de trafic impuse;

să folosească sistemele de climatizare și iluminare când situația o impune;

să păstreze în mers o distanță corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiții de siguranță;

să adapteze viteza la condițiile drumului și traficului;

să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;

să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv;

să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;

să respecte toate regulile de circulație, conducând cu multă responsabilitate.

Ce urmează după „cel mai sever episod de iarnă” din acest sezon

După ninsorile abundente de miercuri, vremea se încălzește ușor de mâine, însă un nou val de ger este așteptat începând cu acest weekend, a anunțat Elena Mateescu, directoarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Până la finalul iernii este posibil să mai fie „fenomene specifice” datei din calendar, a precizat șefa ANM.

„Chiar dacă joi şi vineri vom constata temperaturi uşor pozitive, în special în sud-vest şi în vest, cu valori de 10-11 grade, de sâmbătă şi duminică, din nou, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, atât ziua, cât şi pe parcursul nopţilor şi dimineţilor, dar mai ales temperaturile pe parcursul nopţilor vor fi de interes în depresiuni şi în Moldova, unde este posibil să consemnăm valori sub -15… -10 grade, cu -5 grade în Capitală, deci vom vorbi de nopţi geroase”, a explicat Elena Mateescu.