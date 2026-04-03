Care este starea lui Mircea Lucescu. Anunțul spitalului

Fostul antrenor al naţionalei, care vineri dimineață a suferit un infarct miocardic acut, „este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical”, au anunțat reprezentanții Spitalului Universitar, acolo unde este internat Mircea Lucescu.

Reprezentanții spitalului spun, într-un comunicat transmis vineri după-amiază, că la acest moment Mircea Lucescu (80 de ani) „este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie”.

„Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical”, adaugă reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București.

Lucescu este internat în Secția de Cardiologie.

Diagnosticul lui Mircea Lucescu

Fostul antrenor al naţionalei a suferit un infarct miocardic acut vineri dimineaţă, când urma să fie externat de la Spitalul Universitar. „A fost preluat de urgenţă (n.r. – preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe) şi a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, a anunţat unitatea sanitară.

El a fost supus unei angioplastii primare, au declarat surse medicale, conform News.ro.

Angioplastia primară este o procedură de cardiologie intervențională efectuată de urgență pentru tratarea infarctului miocardic (atac de cord), prin deblocarea imediată a arterei coronare responsabile. Este metoda de revascularizare preferată pentru restabilirea fluxului sanguin către inimă cât mai rapid posibil, fără a recurge la o intervenție chirurgicală cardiacă majoră.

