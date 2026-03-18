Care sunt dronele interceptoare ucrainene de 1.000 de dolari pe care tot Occidentul le vrea acum

Pentagonul și alte țări occidentale și din Orientul Mijlociu se uită spre Ucraina, pentru a combate dronele iraniene. De astfel, Kievul a avertizat guvernele aliate timp de ani de zile să se pregătească pentru un nou tip de război, unul în care dronele ieftine, produse în masă, vor copleși atât tacticile, cât și economia apărării aeriene tradiționale. Acum, Ucraina se confruntă chiar cu alte probleme.

„Nu aveți timp”, le-a spus Andrii Hrîțeniuk, CEO-ul Brave1, oficialilor occidentali în ultimii ani. „[Dronele] Shahed vor ajunge nu doar în Ucraina, ci și în alte țări. Trebuie să vă folosiți timpul nu pentru a rămâne blocați în războiul convențional de tip vechi, ci pentru a lucra la noua eră”, potrivit DefenseNews, care citează Military Times.

Brave1 a fost înființat în 2023 ca hub-ul de inovare în domeniul apărării. E un organism susținut de statul ucrainean și care finanțează, testează și accelerează noile tehnologii militare provenite de la sute de startup-uri ucrainene.

Doar în prima săptămână a conflictului din Iran, SUA și Israelul au lovit peste 3.000 de ținte în Iran, în timp ce Teheranul a lansat peste 500 de rachete balistice și aproape 2.000 de drone asupra bazelor americane și orașelor israeliene din 12 țări.

Pentru a contracara atacul iranian, au fost consumate peste 800 de rachete interceptoare Patriot în trei zile — mai mult decât a primit Ucraina de la aliați pe parcursul a patru ani de război, sublinia chiar președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Drone de 1.000 de dolari vs. rachete de milioane

„Chiar ne cer ajutor în mod specific cu drone interceptoare”, a declarat Hrîțeniuk pentru Military Times.

Ucraina a început să dezvolte drone interceptoare ieftine nu din alegere, ci pentru că atacurile nocturne în valuri cu drone Shahed ale Rusiei consumau practic rachetele furnizate de Occident mai repede decât puteau aliații să trimită altele noi în schimb.

Luna trecută, interceptoarele ieftine ale ucrainenilor au distrus peste 70% din dronele Shahed care vizau Kievul, eliberând practic rachetele Patriot să se ocupe de amenințările balistice, scopul pentru care astfel de rachete au fost proiectate.

Dronele interceptoare sunt aeronave fără pilot mici, rapide și semi-autonome și care costă puțin, între 1.000 și 2.500 de dolari fiecare. Ele au fost concepute să vâneze și să distrugă dronele inamice prin lovire directă sau prin detonare în proximitatea țintei.

Compacte pentru a încăpea într-o geantă de voiaj sau chiar un ghiozdan ele sunt și destul de rapide pentru a urmări o dronă Shahed, chiar și pe întuneric. Concret, interceptoarele Ucrainei pot zbura cu viteze cuprinse între 315 și 450 km/h, în funcție de model, în timp ce o dronă Geran-2 (varianta rusească a dronei iraniene Shahed-136) zboară cu 185 de km pe oră.

Tot pentru comparație, o dronă Shahed-136 are un cost estimat între 20.000 și 50.000 de dolari, în timp ce o rachetă Patriot costă aproape 4 milioane de dolari. Alte rachete, mai ieftine, folosite de avioanele de vânătoare pentru lovituri aer-aer costă și ele câteva sute de mii de dolari bucata.

Cele mai multe dintre modelele de drone interceptoare ale Ucrainei folosesc senzori cu termoviziune sau chiar funcționalități de urmărire prin radar și combină inclusiv folosirea de inteligența artificială (AI). Multe dintre modele permit ca un operator uman să preia controlul manual în ultimele secunde ale interceptării.

Vânătoarele de Shahed

Ucraina are acum peste 20 de companii care produc drone interceptoare, a anunțat Consiliul Național de Securitate și Apărare de la Kiev. Practic, mai multe companii ucrainene folosesc în prezent sisteme cu experiență și testate în luptă într-un mod în care niciun producător occidental nu o poate egala, scrie Defense News.

Modelul „Sting” al grupului Wild Hornets este folosit în luptă de mai mult timp decât orice alt interceptor ucrainean.

Un purtător de cuvânt al grupului a declarat pentru CBS News că drona FPV Sting de 2.500 de dolari a doborât 3.900 de drone din mai 2025 până în prezent – incluzând, conform companiei, prima doborâre confirmată a unei drone rusești cu motor cu reacție, Geran-3, și a unei drone Shahed echipată cu o rachetă aer-aer.

Dronă interceptoare P1-SUN / Sursă foto:: east2west news / WillWest News / Profimedia

Dar există variante și mai ieftine: modelul de dronă-interceptoare P1-SUN de la SkyFall e văzut ca un „vânător de Shahed” prin fibră optică, cu un cadru modular imprimat 3D, care costă doar 1.000 de dolari bucata.

Un reprezentant al companiei a declarat recent pentru Reuters că drona, despre care SkyFall spune că a fost îmbunătățită recent pentru a atinge viteze de 450 km/h și a primit și senzori de termoviziune, a doborât peste 1.500 de drone Shahed și alte 1.000 de drone în patru luni.

P1-SUN a devenit, potrivit oficialului, un produs extrem de solicitat la nivel internațional de când a izbucnit conflictul din Iran.

Un alt model de dronă-interceptoare este „Octopus” de la compania Ukrspecsystems, construit acum sub licență de peste 15 producători ucraineni și, din noiembrie, chiar și într-o nouă fabrică din Marea Britanie

„Octopus” zboară noaptea, penetrează bruiajul electronic la altitudini de până la 4.500 de metri și fixează autonom țintele.

Drone interceptoare Octopus / Sursă: Ministerul Apărării din Ucraina

O fereastră de șase săptămâni

Problema pentru Ucraina, însă, apare acum din altă direcție.

Fiecare sistem de interceptare din arsenalul Ucrainei se confruntă cu aceeași fereastră de expirare. Inamicul inovează, dar și se adaptează.

Tehnologia ucraineană și cea rusă devin învechite, în medie, la fiecare șase săptămâni, astfel că toate sistemele sunt constan dezvoltate și îmbunătățite, au explicat experții în drone potrivit Defense News.

„Rușii încearcă. Nu sunt atât de proști pe cât par. Se adaptează la mijloacele noastre de interceptare”, a declarat Roman Yeremenko, a director al Aero Center pentru publicația Military Times.

Spre exemplu, cea mai nouă dronă de atac a Rusiei, modelul Geran-5, poate atinge viteze de până la 600 km/h și este, tehnic, suficient de rapidă pentru a lăsa în urmă orice interceptor ucrainean aflat în serviciu în prezent, conform Business Insider .

În replică, Aero Center construiește acum drone mai mari, de clasă medie, care pot căra sarcini utile de până la 10 kilograme și au raze de acțiune de aproximativ 25 de kilometri. Sunt „drone de dimensiuni medii, dar cu funcțiile și caracteristicile marilor bombardiere”, explică Yeremenko.

Ucraina semnalează lumii că, de nevoie, a învățat rapid cum să construiască și să integreze un sistem de apărare aeriană complet nou într-un război asimetric, în care amenințarea dezechilibrează orice calcul financiar și pune presiune uriașă pe cel care se apără.

Acum, Ucraina vrea să ofere din lecțiile învățate și aliaților în schimbul unor sisteme pe care Kievul încă nu le poate produce singur.

Alături de o imagine cu o dronă Shahed în flăcări postată pe X, Ministerul Apărării din Ucraina a formulat clar oferta sa actuală către Occident: „Vă putem ajuta să luptați împotriva dronelor Shahed. Ajutați-ne să luptăm împotriva rachetelor balistice.”