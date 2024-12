Cargoul rusesc care s-a scufundat în Mediterană a fost ținta unui „act de terorism”, acuză proprietarul navei

Nava cargo rusească „Ursa Major”, care s-a scufundat în urmă cu două zile în Marea Mediterană, a fost ținta unui „act de terorism”, a declarat miercuri proprietarul navei, citat de agenția de stat rusă RIA Novosti, transmite Reuters.

Nava, construită în 2009, s-a scufundat după ce o explozie i-a distrus sala motoarelor, iar doi dintre cei 16 membri ai echipajului erau dați dispăruți, a informat marți Ministerul rus de Externe.

RIA Novosti a citat Oboronlogistika, proprietarul final al navei, dar și o companie care face parte din operațiunile de construcții militare ale Ministerului rus al Apărării, afirmând că nava a fost vizată de un „act terorist”.

Oboronlogistika declarase anterior că nava se afla în drum spre portul Vladivostok din Extremul Orient rus, cu două macarale portuare uriașe legate de punte.

Cargoul rusesc a suferit luni noapte o explozie în sala motoarelor, în timp ce se deplasa în largul Spaniei, și apoi s-a scufundat.

Mai exact, în jurul orei locale 00:30, nava se îndrepta spre est în Strâmtoarea Gibraltar când a avut loc explozia; a încetinit și a deviat de la curs, apoi a început să se încline, potrivit forței de salvare maritimă a Spaniei.

Datele de navigație maritimă arată că o navă de război a Marinei spaniole – nava de intervenție Clara Campoamor – și Sparta, o altă navă de marfă rusească, au venit în ajutorul echipajului. 14 marinari au fost salvați, însă doi au fost dați dispăruți.

„Ursa Major” era o navă mare de transport de mărfuri, având 142 de metri lungime și 23 lățime. La plecarea din Sankt Petersburg, nava a indicat că următorul său port de escală este portul rusesc Vladivostok, nu portul sirian Tartous, în care a făcut curse anterior.

Ursa Major era operată de o filială a companiei ruse de apărare Oboronlogistika, aflată sub sancțiuni.

Nava era una de bază pe ruta rusă de aprovizionare către Tartus, Siria, bază a Marinei militare ruse din estul Mediteranei.

Trezoreria SUA a inclus nava de transporturi grele într-un pachet de sancțiuni legate de Ucraina în mai 2022.

Nava Ursa Major „transporta macarale mari, relevanță strategică”, a remarcat un cunoscut cont de analiză navală de pe rețeaua X.

***UPDATE***



Reports that #Russian Gov cargo ship Ursa Major has suffered an explosion in engine room and sunk (or at least abandoned?) in Mediterranean. Ship carrying large cranes, strategic relevance.#OSINT #Ukraine #Syria



Recent photos: pic.twitter.com/e2X1CDl4CD