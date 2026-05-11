„Cariera voastră începe odată cu revoluția AI”. Șeful NVIDIA către absolvenții universității unde s-a născut inteligența artificială

Nicio generație n-a avut instrumente mai puternice pentru a modela viitorul, le-a spus fondatorul și șeful NVIDIA, Jensen Huang, absolvenților de la universitatea unde a apărut AI. El i-a încurajat să profite de noua eră care nu înlocuiește oamenii, ci le amplifică potențialul: „Puneți-vă inima în muncă”.

Într-un discurs susținut recent în fața absolvenților promoției 2026 de la Universitatea Carnegie Mellon din SUA, instituție considerată leagănul inteligenței artificiale și al roboticii, Jensen Huang le-a vorbit tinerilor despre „momentul extraordinar” al intrării lor în lume, potrivit NVIDIA Blog.

„Nu-mi pot imagina un moment mai entuziasmant pentru a vă începe cariera. Se naște o nouă industrie. Începe o nouă eră a științei și a descoperirilor”, a declarat șeful NVIDIA.

În fața miilor de oameni adunați pe stadionul universității din Pittsburgh, Huang a declarat că nicio generație nu a avut instrumente mai puternice sau oportunități mai mari. „Ne aflăm cu toții la aceeași linie de start. Acesta este momentul vostru de a contribui la modelarea viitorului”, a spus el.

Șeful NVIDIA a făcut o paralelă între începutul revoluției PC-urilor, când și-a lansat el cariera, și momentul actual. „Dar ceea ce urmează să se întâmple acum este mai important decât orice altceva dinainte”, a subliniat Huang. „Deoarece inteligența stă la baza fiecărei industrii, fiecare industrie se va schimba”.

O șansă de a „reindustrializa America”

Huang a descris IA ca fiind motorul celei mai ample extinderi a infrastructurii tehnologice din istoria umanității și o „ocazie unică într-o generație de a reindustrializa America și de a restabili capacitatea națiunii de a construi”.

Această oportunitate, a subliniat el, se extinde asupra multor industrii și meserii, inclusiv electricieni, instalatori, fierari, tehnicieni și constructori. „IA nu creează doar o nouă industrie a calculatoarelor. Creează o nouă eră industrială”, a punctat el.

Sarcina versus Scop

Referitor la impactul asupra forței de muncă, Huang a explicat că AI automatizează sarcinile, dar îi valorizează pe lucrători, deoarece „sarcina și scopul unui loc de muncă nu sunt aceleași”. El a oferit exemplul radiologilor: tehnologia poate automatiza interpretarea scanărilor (sarcina), dar medicul rămâne cel care are grijă de pacienți (scopul).

„Calea de urmat pentru această generație, de fapt pentru toată lumea, este să se implice profund în AI”, a spus el, adăugând că atunci când societatea adoptă tehnologia cu optimism, potențialul uman este extins.

„AI nu te va înlocui probabil pe tine, dar cineva care folosește IA mai bine decât tine s-ar putea să o facă”, a avertizat fondatorul NVIDIA.

Dezvoltarea responsabilă a AI

Huang a subliniat că un efort de o asemenea amploare necesită o abordare „lucidă” pentru ca „marea promisiune” a AI să se poată concretiza, ținând seama în același timp de „riscurile reale”.

„Responsabilitatea generației noastre nu este doar de a promova IA, ci de a o promova cu înțelepciune”, a spus el, moment în care publicul a ovaționat și a aplaudat afirmația sa următoare: „oamenii de știință și inginerii au o responsabilitate profundă de a promova împreună capacitățile și siguranța IA”.

Șeful NVIDIA nu a omis nici grupurile non-tehnice, punctând rolul autorităților: „Factorii de decizie politică au responsabilitatea de a crea bariere de protecție bine gândite, care să protejeze societatea, permițând în același timp inovarea, descoperirea și progresul să avanseze”.

Pentru a face față acestui moment, Huang a recomandat patru acțiuni simultane: „Să avansăm cu prudență. Să elaborăm politici bine gândite. Să facem IA accesibilă tuturor. Și să încurajăm pe toată lumea să se implice.”

Acesta a avertizat că retragerea în fața tehnologiei nu oprește progresul, ci doar privează societatea de oportunitatea de a-l modela.

„Așadar, răspunsul nu este să ne temem de viitor. Răspunsul este să-l ghidăm cu înțelepciune, să-l construim în mod responsabil și să ne asigurăm că beneficiile sale ajung la cât mai mulți oameni posibil”, a mai spus Jensen Huang.

„Puneți-vă inima în muncă”

La finalul ceremoniei, unde a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa, Jensen Huang a evocat istoria universității unde s-a creat primul program de IA în anii ’50.

El i-a îndemnat pe absolvenți să adopte motto-ul școlii: „Inima mea este în muncă. Așadar, puneți-vă inima în muncă. Construiți ceva demn de educația voastră, de potențialul vostru și de oamenii care au crezut în voi cu mult înainte ca lumea să o facă.”