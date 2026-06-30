Sentința primită de un regizor după ce a înșelat Netflix cu 11.000.000 de dolari

Carl Rinsch a solicitat 11 milioane de dolari pentru un serial SF care nu a fost niciodată finalizat, dar a transferat banii într-un cont personal, au declarat procurorii, relatează The Gaurdian.

Scenaristul și regizorul de la Hollywood, Carl Rinsch, a fost condamnat luni la doi ani și jumătate de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de fraudarea Netflix cu 11 milioane de dolari.

Susținătorii săi, inclusiv actorul Keanu Reeves, au cerut instanței să aibă clemență față de el.

Rinsch, cunoscut mai ales pentru filmul fantastic cu samurai din 2013, „47 Ronin”, a fost condamnat în decembrie pentru fraudă electronică la nivel federal și alte acuzații.

Mașini de lux, ceasuri și saltele

Acesta a spus companiei Netflix că are nevoie de 11 milioane de dolari pentru a finaliza un serial intitulat „White Horse”, dar a deturnat banii într-un cont personal.

În cele din urmă, a cheltuit sume colosale pe mașini de lux, ceasuri, haine și articole de uz casnic, inclusiv 638.000 de dolari pe două saltele, potrivit procurorilor și mărturiilor din cadrul procesului.

Rinsch, în vârstă de 48 de ani, și avocații săi au declarat luni în fața instanței că comportamentul său a fost determinat de probleme de sănătate mintală și de probleme legate de medicație, pe care, potrivit acestora, le tratează acum cu ajutorul unui nou specialist.

„Acest proces m-a obligat să mă confrunt cu anumite aspecte legate de sănătatea mea, de capacitatea mea de judecată și de viața mea”, a declarat Rinsch.

El și-a cerut scuze, a recunoscut că „s-a provocat un prejudiciu real” și a explicat: „Nu am reușit să recunosc pericolul pe care îl reprezenta starea în care mă aflam”.

Problemele sale psihologice nu au fost descrise în instanță, iar el și avocații săi au refuzat să ofere detalii în acest sens ulterior.

„Lăcomie pură”

Procurorii au susținut că Rinsch – care mai are de plătit și aproximativ 11 milioane de dolari cu titlu de despăgubiri – ar trebui să execute o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

„Domnul Rinsch a beneficiat de toate avantajele posibile”, inclusiv averea familiei, o educație de elită, prieteni celebri și o carieră de succes, a declarat procurorul David Markewitz în fața instanței. Motivul lui Rinsch, a spus procurorul, „a fost lăcomia pură”.

Procurorii au afirmat că Netflix i-a plătit inițial lui Rinsch aproximativ 44 de milioane de dolari pentru „White Horse” în 2018 și 2019, apoi i-a acordat încă 11 milioane de dolari în 2020, după ce acesta a declarat că are nevoie de mai mulți bani pentru a finaliza producția.

Însă, în loc să aloce acești bani pentru serial, Rinsch a transferat suma într-un cont personal și a făcut o serie de investiții eșuate, pierzând aproximativ jumătate din cei 11 milioane de dolari în doar câteva luni.