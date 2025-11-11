Carmen Uscatu denunță presiuni și îi cere Oanei Gheorghiu să protejeze asociația fondată împreună. „O situație fără precedent în România”

„Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruiește Viață și membru în Guvernul Romaniei”, a insistat marți seară Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, denunțând faptul că este este supusă „unor presiuni arbitrare”.

Reacția vine după ce, într-un interviu acordat HotNews, Carmen Uscatu semnalase situația de incompatibilitate a vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care a catalogat-o drept „o vulnerabilitate foarte mare” la adresa ONG-ului.

„Tot ce am făcut în Daruiește Viață a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență”, a scris Carmen Uscatu, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

„Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață”, spune Uscatu, pentru ca apoi să continue: „Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru”.

Carmen Uscatu consideră, conform aceluiași mesaj, că Oana Gheorghiu „va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României”.

„Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre”, a avertizat ea.

„Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”, a punctat cofondatoarea organizației nonguvernamentale.

Ce a spus Carmen Uscatu în interviul pentru publicul HotNews

„Sponsorii ne pun întrebări, unii donatori se retrag, alții rămân”, a declarat Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, despre efectul numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier al României, în interviul pentru publicul HotNews.

„O vulnerabilitate foarte mare”. Aşa a descris Carmen Uscatu, copreşedinta şi cofondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, numirea colegei sale într-un post de conducere în Guvernul României.

Motivul vulnerabilității este acela că, deși s-a autosuspendat din rolurile executive, Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului. Această situaţie îi face pe sponsorii internaţionali să pună întrebări cu privire la un posibil conflict de interese.

„Ne sună pentru că nu își doresc să fie susceptibili că ar influența politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru «Dăruiește Viață», având în vedere acest dublu rol pe care Oana îl are în acest moment”, a spus Carmen Uscatu, pentru HotNews.

Ulterior, ea a mai subliniat încă o dată că decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot în „Dăruiește Viață” a pus asociația într-o situație „vulnerabilă”.

„Oamenii încă nu ne pot percepe separat, noi însă avem, acum, roluri diferite. Una dintre noi a ales să apere drepturile și interesele cetățenilor în Guvern, iar cealaltă a rămas să apere interesele oamenilor în Asociația «Dăruiește Viață». Nu am nimic de ascuns, decizia Oanei, însă, a pus «Dăruiește Viață» într-o situație vulnerabilă pe care i-am comunicat-o Oanei și anterior. Nu este o incompatibilitate care să nu fie legală, este dreptul ei legal să fie membru în Guvernul României, de a fi pe o asemenea poziție, de asemenea, este și dreptul ei legal de a rămâne și membră într-o ONG cu drept de vot. Este însă o incompabilitate pe care a creat-o în fața celor care susțin asociația, în fața celor care ne-au ajutat, practic, să construim un asemenea proiect măreț, în fața sponsorilor”, a transmis Carmen Uscatu, ulterior în cursul zilei, la Digi24.

„Da, Oana are drept de decizie, pentru că așa cum ați menționat, Adunarea generală este organul suprem al asociației. Eu nu am nimic de ascuns și a trebuit să spun sponsorilor acest lucru care, menționez, încă o dată, nu este ilegal, însă pe partea de compliance acești sponsori trebuie să-și calculeze un risc și este posibil ca ei să nu mai sponsorizeze în viitor datorită acestui risc pe care și-l asumă”, a indicat Uscatu, în intervenția de la televiziune.

Reacția Oanei Gheorghiu

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis marți că faptul că a rămas membru fondator al asociației „Dăruiește Viață” nu o face incompatibilă cu funcția din guvern.

Ea i-a răspuns astfel lui Carmen Uscatu.

Într-un punct de vedere trimis HotNews, Oana Gheorghiu a spus că respectă „întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului”.

„M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat”, a precizat Oana Gheorghiu.

Ea a arătat că tot ce a făcut a fost după ce s-a consultat cu avocații, „tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică”.

„În prezent, am rămas doar membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, ceea ce, potrivit statutului organizației, presupune apartenența la Adunarea Generală, nu la structura executivă de conducere. Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte”, a adăugat Oana Gheorghiu.

„Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. (…) Statutul meu este 100% conform legii”, a subliniat vicepremierul.

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu sunt cofondatoarele „Dăruiește Viață”, asociație care a fost creată în 2012. Din 2015, ele au început să strângă donații pentru realizarea primului spital construit după Revoluție în România. Spitatul a fost deschis în aprilie 2024, ca o secție a spitatului Marie Curie din București, realizat cu donațiile a peste 350.000 de persoane fizice și peste 8.000 de companii, conform site-ului asociației.