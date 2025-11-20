Carmen Uscatu îi propune Oanei Gheorghiu să fie „președinte onorific” al Asociației Dăruiește Viață, „dar fără drept de vot”. Cum explică decizia de a o acuza public de incompatibilitate

Carmen Uscatu, copreședintă a Asociației „Dăruiește Viață”, a declarat joi la Europa FM că organizația lucrează la „un plan” pe care să îl discute cu vicepremierul Oana Gheorghiu, la rândul ei cofondatoare a ONG-ului, pe care Uscatu a acuzat-o de incompatibilitate după ce a fost numită în Guvern.

„Propunerea noastră este aceea ca Oana să devină președinte onorific, deci să rămână un membru în Asociația «Dăruiește Viață», dar fără drept de vot în Adunarea Generală”, a declarat Carmen Uscatu.

Copreședinta organizației a explicat că „Adunarea Generală este organismul suprem și de decizie dintr-o organizație non-guvernamentală”.

„În acest moment, ne străduim să construim un plan pe care să îl discutăm împreună cu ea, un plan care să implice inclusiv un cod de guvernanță corporativă, un cod de conduită, un plan de management pe următorii cinci ani, care să ducă acest proiect atât de important, acest proiect de țară, mai departe, la următorul nivel”, a adăugat Carmen Uscatu.

De ce a ales să iasă public

Carmen Uscatu susține că „înainte de a ieși public” să o acuze pe Oana Gheorghiu de incompatibilitate ca urmare a numirii în Guvern a „avut nenumărate discuții” cu ea „pentru a ajunge la o concluzie”, însă „răspunsurile ei au fost, și în privat, aceleași ca cel public”.

„Aș vrea să transmit tuturor celor care sunt mâhniți de situația creată că am cântărit acest gest de transparență pe care l-am făcut și a pornit de la faptul că întotdeauna «Dăruiește Viață» a fost o asociație cu o implicare civică, care a comunicat întotdeauna transparent dificultățile prin care a trecut – și vorbim de dificultăți pe care le-am avut cu autoritățile (…), «războaie», și consider că a fost un gest de maturitate acela de a veni în fața oamenilor și de a spune cu ce se confruntă «Dăruiește Viață» la acel moment la care am aflat cu toții că Oana avea și are două roluri, practic, un rol în Guvernul României și un rol într-o organizației non-guvernamentală”, a spus Carmen Uscatu.

Întrebată dacă s-au retras sponsori între timp, Carmen Uscatu a răspuns: „Am reușit să îi țin astfel încât să nu spună că se retrag și sper că tocmai prin aceste demersuri pe care le întreprindem acum și pe care le vom discuta în Adunarea Generală să reușim să îi convingem să rămână alături de noi. Sperăm ca și pe donatori să îi aducem înapoi și să aducem alții noi”.