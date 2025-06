Carnagiu în Siria, după un atentat sinucigaş comis într-o biserică din Damasc

O biserică creștină din capitala siriană Damasc a fost duminică ţinta unui atentat sinucigaş executat de un membru al grupării jihadiste Statul Islamic (ISIS) şi care s-a soldat, conform unui bilanţ provizoriu, cu cel puţin 20 de morţi şi peste 50 răniţi, informează agențiile France Presse și Reuters.

Potrivit Ministerului de Interne de Siria, un atacator sinucigaş afiliat ISIS a intrat în Biserica Sfântul Ilie din cartierul Dweila din Damasc, a deschis focul şi apoi şi-a detonat o centură explozivă.

Este primul atac de acest fel în capitala siriană de când forţele conduse de islamişti l-au răsturnat de la putere pe fostul preşedinte Bashar al-Assad, în decembrie anul trecut, securitatea fiind în continuare una dintre cele mai mari provocări pentru noile autorităţi.

