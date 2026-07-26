A început bătălia pentru un loc la UMF „Carol Davila”. Cum se desfășoară examenul pentru un număr record de candidați / 18 tineri au fost admiși fără concurs

Aproape 7.000 de tineri concurează pentru locurile de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Candidații susțin duminică proba scrisă a concursului de admitere la studiile de licență, pentru facultățile de medicină, medicină dentară și farmacie, scrie Agerpres.

Examenul de admitere a început la ora 9 și se desfășoară la Romexpo. Concurenții vor avea de răspuns la un test grilă cu 100 de întrebări. În funcție de specilizare, durata probei scrise este de 2 ore și jumătate, respectiv, 1 oră şi jumătate.

Corectarea grilelor de răspuns se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de

concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor din sală, alt candidat, potrivit regulamentului stabilit de universitate.

Record absolut de candidați

În acest an, UMF „Carol Davila” a înregistrat un record absolut de candidați – 6.916 înscriși pentru ocuparea celor 1.947 de locuri scoase la concurs (1.291 finanțate de la bugetul de stat și 656 cu taxă). Este cel mai mare număr de candidați din istoria recentă a universității.

Potrivit UMF „Carol Davila”, repartizarea candidaților pe facultăți este următoarea:

Facultatea de Medicină – 2.727 candidați (725 de locuri finanțate de la buget și 260 cu taxă);

Facultatea de Stomatologie – 800 candidați (190 la buget și 84 cu taxă);

Facultatea de Farmacie – 107 candidați (94 la buget și 20 cu taxă).

În premieră, pentru accederea la toate programele de studiu de licență ale Facultății de Moașe și Asistență Medicală admiterea din acest an se va face pe bază de dosare, fiind înscriși 3.282 de candidați – 314 locuri la buget și 260 cu taxă.

Anul acesta, 18 premianți ai olimpiadelor naționale și internaționale la disciplinele biologie, fizică sau chimie au fost deja admiși în UMF „Carol Davila”, fără susținerea concursului de admitere conform normelor Ministerului Educației și Cercetării.

„Numărul record de candidați înscriși în acest an la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licență ale Universității de Medicină și Farmacie ‘Carol Davila’ din București confirmă, încă o dată, încrederea de care se bucură instituția noastră și prestigiul academic construit prin performanță, responsabilitate și excelență, reprezentând cea mai valoroasă recunoaștere a calității actului educațional și a standardelor academice pe care universitatea le promovează. Le transmit tuturor candidaților cele mai bune gânduri și le doresc mult succes la concursul de admitere, exprimându-mi convingerea că viitoarea generație de studenți ai UMF ‘Carol Davila’, formată într-un mediu academic de excelență, va continua tradiția universității și va contribui, prin profesionalism, integritate și performanță, la dezvoltarea medicinei românești și la consolidarea unui sistem de sănătate modern, centrat pe pacient și pe calitatea actului medical”, declara, recent, rectorul Viorel Jinga.

Taxele de studii

Taxele de studii stabilite de către Senatul UMF „Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2026–2027 sunt următoarele : 19.000 lei/an de studiu pentru Facultăţile de Medicină şi Stomatologie, de 10.000 lei/an de studiu pentru Facultatea de Farmacie şi de 8.000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa anuală de studiu va fi plătită în 3 tranşe (prima tranşă – 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală). În ceea ce priveşte taxa de înscriere la examenul de admitere la studiile de licenţă în UMFCD, aceasta a fost de 500 de lei.