Cărțile unei cunoscute scriitoare nu mai pot fi vândute în Marea Britanie, după sprijinul exprimat pentru Palestine Action

Cărțile autoarei irlandeze Sally Rooney, cunoscută în special datorită bestsellerului său „Normal People”, nu mai pot fi vândute legal în Marea Britanie din cauza sprijinului exprimat de această scriitoare pentru gruparea interzisă Palestine Action, au anunțat miercuri autoarea și editura sa.

„Legislația britanică actuală a creat o situație în care Faber&Faber nu poate să îi plătească lui Sally Rooney veniturile generate de activitatea sa în Regatul Unit (…) În consecință, și în deplin acord cu Sally, am decis să nu mai distribuim cărțile sale în Regatul Unit, indiferent de formatul acestora”, a anunțat editura Faber&Faber într-un comunicat de presă, preluat de AFP și Agerpres.

Gruparea Palestine Action a fost interzisă și adăugată pe lista organizațiilor clasificate „teroriste” în Marea Britanie, în iulie 2025, printr-o decizie a Guvernului laburist de la Londra, după acțiuni de vandalism comise asupra unei baze a aviației militare britanice.

„În luna următoare, eu am publicat un articol de opinie în care îmi exprimam intenția de a continua să susțin Palestine Action (…) Prin urmare, onorarea contractelor pentru publicarea cărților mele în Regatul Unit ar putea constitui de acum o gravă infracțiune penală”, a explicat miercuri Sally Rooney, într-o declarație transmisă către AFP de agentul său.

„După un proces de consultare și de reflecție, și cu deplinul meu acord, editura cu care colaborez, Faber&Faber, a decis așadar că nu mai poate să distribuie cărțile mele în Regatul Unit”, a adăugat ea.

În august 2025, Sally Rooney a anunțat într-un articol de opinie publicat în cotidianul The Irish Times că va dona o parte din drepturile ei de autor, inclusiv din cele obținute din adaptările pentru televiziune ale romanelor sale, în beneficiul acelei organizații pro-palestiniene.

Pe lângă veniturile obținute din vânzarea cărților sale, autoarea irlandeză primește și drepturi de autor de la BBC, care a co-produs și a difuzat adaptări televizate ale romanelor „Normal People” (difuzat în 2020) – o miniserie TV care s-a bucurat de mare succes la nivel global – și „Conversations with Friends” (serial TV difuzat în 2022), după cum explicase chiar ea în acel moment.

După interzicerea organizației Palestine Action, orice sprijin exprimat față de această mișcare teroristă este ilegal. Peste 3.700 de persoane au fost arestate în timpul manifestațiilor de susținere a mișcării pro-palestiniene, potrivit organizației Defend Out Juries, care le organizează.

Huda Ammori, co-fondatoare a grupării Palestine Action, a inițiat o acțiune în instanță împotriva Guvernului de la Londra pentru a obține anularea interdicției. O audiere este programată pentru începutul lunii noiembrie la Curtea Supremă.