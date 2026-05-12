Cărturești aduce cartea și în căști prin AudioTribe: ascultă nelimitat cu 9,99 lei în primele două luni

La Cărturești știm că o carte bună își găsește întotdeauna drumul spre cititorul său. Uneori prin rafturile unei librării, alteori prin căști.

De aceea AudioTribe a devenit parte din Cărturești – o alegere firească pentru cel mai mare lanț de librării din România, a cărui misiune este să aducă lectura aproape de cititorii săi, indiferent de format.

O bibliotecă la fel de diversă precum rafturile Cărturești

Dacă ai pășit vreodată într-una dintre cele 60 de librării Cărturești din țară și ai rămas mai mult decât ai plănuit, AudioTribe îți va fi familiară din primele minute.

Platforma reunește zeci de mii de titluri în română și engleză: noutăți editoriale, bestsellere internaționale, autori români contemporani și edituri în exclusivitate, din domenii precum ficțiune, SF, dezvoltare personală, filosofie, istorie, business și leadership sau cărți pentru copii – aceeași selecție atentă de titluri, același spirit, acum în format audio.

Cifrele AudioTribe arată că lectura în format audio s-a integrat firesc în viața zilnică a românilor: peste 80% dintre utilizatorii activi ascultă conținut în timp ce conduc, călătoresc cu transportul în comun sau se ocupă de treburile casnice.

Mai mult decât o bibliotecă: învățare în doze, pe înțelesul tuturor

AudioTribe merge mai departe decât un curatoriat atent de lecturi. Pe lângă selecția de cărți audio și ebooks, platforma dezvoltă conținut original gândit pentru ritmul vieții de zi cu zi: Doze de cunoaștere – mini-cursuri audio create de experți, concepute să fie ascultate ușor, din mers, sau în momentele de pauză.

Cursurile sunt realizate de consultanți în business și leadership cu zeci de ani de experiență, precum Adrian Stanciu și Cosmin Alexandru, dar și de psihologi și psihoterapeuți, precum Cătălina Dumitrescu și Roxana Tașcu.

Tot pe AudioTribe găsești interviuri exclusive cu autori români – conversații despre procesele lor de creație, experiențele transformatoare și întrebările personale care au dus la scrierea cărților. Printre invitați se numără Marius Chivu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Remus Boldea și Miguel Gane.

Aplicația AudioTribe are o interfață ușor de folosit: redare continuă de unde ai rămas, viteze ajustabile de ascultare, descărcare offline și acces de pe telefon și tabletă.

