Casa Albă a lansat o serie de jocuri inspirate de politicile lui Trump: „Ridică zidul. Deportează. Alimentează un cont Trump”

Casa Albă a lansat „Arcade”, un site web cu cinci jocuri video în stil retro care recreează unele dintre politicile președintelui Donald Trump, permițând utilizatorilor să construiască un zid de frontieră sau să urmărească oameni care încearcă să treacă granița, informează EFE, conform Agerpres.

Site-ul web, Arcade.gov, include „Build the Wall” (Construiește zidul – n.r.), o versiune inspirată de Tetris, în care jucătorul trebuie să construiască un zid pentru a „proteja granița de hoarda care se apropie”, conform descrierii oficiale.

„Rio Run”, bazat pe mecanica jocului clasic „Snake”, propune patrularea frontierei de-a lungul Rio Grande și oprirea persoanelor care încearcă să o traverseze. Aceste persoane sunt considerate deportate la finalizarea jocului.

Politica alimentară are și ea propriul joc. În „Supply Line” (Linia de aprovizionare – n.r.), inspirat de „Tapper”, utilizatorul trebuie să elimine alimentele dintr-un lanț de aprovizionare care nu îndeplinesc criteriile inițiativei „Make America Healthy Again” (Să facem America din nou sănătoasă – n.r.), lansată de administrația Trump.

Celelalte două jocuri abordează alte inițiative ale administrației actuale. „Flappy Bill” adaptează mecanica jocului „Flappy Bird” și prezintă un vultur pleșuv zburând deasupra National Mall, în timp ce „Trump Savings Tycoon” invită jucătorii să colecteze bani pentru a umple „Trump Accounts” (Conturile lui Trump – n.r.), programul de economii care oferă o contribuție de 1.000 de dolari pentru copiii născuți în timpul celui de-al doilea mandat al actualului președinte.

Casa Albă a prezentat inițiativa pe rețelele sale de socializare cu animații care parodiază ecranele de încărcare ale unor console precum PlayStation și Nintendo și cu sloganul „Can’t stop winning” (Nu mă pot opri din câștigat – n.r.), urmat de referințe la construirea zidului sau la deportarea migranților.

„Ridică zidul. Deportează. Alimentează un cont Trump”, se mai arată în postarea Casei Albe pe X.

CAN'T STOP WINNING. 🎮



Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



LIVE – PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026

Într-una dintre animațiile promoționale, sigla acum desființatei console japoneze Sega se transformă în „MAGA”, acronimul pentru sloganul lui Trump „Make America Great Again” (Să redăm măreția Americii – n.r.).

Casa Albă a explicat pentru The Washington Examiner că inițiativa își propune să „traducă agenda lui Trump într-un format interactiv” și intenționează să „spună povestea realizărilor sale” într-un mod care să rezoneze cu americanii.

Site-ul anunță, de asemenea, un al șaselea joc „care va apărea în curând”.