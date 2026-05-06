Casa Albă crede că e aproape de un acord cu Iranul pentru încheierea războiului. Un document în 14 puncte, dezvăluit de surse americane

Washingtonul speră că poate finaliza un document de o pagină menit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, după ce președintele american Donald Trump a suspendat o misiune navală începută cu trei zile în urmă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, scriu site-ul american Axios și Reuters.

Casa Albă crede că se apropie de un acord cu Iranul pentru un memorandum de înțelegere ce are scopul de a pune capăt conflictului și de a stabili un cadru pentru negocieri mai detaliate pe tema programului nuclear, au spus mai multe surse pentru site-ul american Axios.

Statele Unite așteaptă acum răspunsuri din partea Iranului cu privire la câteva puncte-cheie în următoarele 48 de ore.

Printre alte prevederi, acordul ar implica angajamentul Iranului față de un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului, acceptul SUA de a ridica sancțiunile și de a debloca miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, precum și ridicarea totală a restricțiilor privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Multe dintre condițiile prevăzute în memorandum ar depinde de încheierea unui acord final, lăsând deschisă posibilitatea unui nou război sau a unei perioade prelungite de incertitudine.

În acest context, Casa Albă consideră că conducerea iraniană este divizată și că ar putea fi dificil să se ajungă la un consens între diferitele facțiuni. De fapt, unii oficiali americani rămân sceptici cu privire la posibilitatea încheierii chiar și a unui acord inițial.

O pagină și 14 puncte

Memorandumul de înțelegere are o pagină, cu 14 puncte, fiind negociat între emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și mai mulți oficiali iranieni, atât direct, cât și prin intermediul unor mediatori.

În forma sa actuală, documentul ar declara sfârșitul războiului din regiune și începutul unei perioade de 30 de zile de negocieri privind un acord detaliat pentru deschiderea strâmtorii, limitarea programului nuclear al Iranului și ridicarea sancțiunilor SUA.

Aceste negocieri ar putea avea loc la Islamabad sau Geneva, au declarat două surse.

Restricțiile impuse de Iran asupra transportului maritim prin strâmtoare și blocada navală a SUA ar fi ridicate treptat în timpul acelei perioade de 30 de zile, potrivit unui oficial american.

Dacă negocierile eșuează, forțele americane ar putea restabili blocada sau relua acțiunile militare, a spus oficialul american.

Durata moratoriului asupra îmbogățirii uraniului este în prezent negociată intens, trei surse afirmând că aceasta ar fi de cel puțin 12 ani, iar una dintre ele estimând că 15 ani ar fi un compromis probabil. Iranul a propus un moratoriu de 5 ani asupra îmbogățirii, iar SUA au cerut 20 de ani.

Iranul s-ar angaja, de asemenea, la un regim de inspecții consolidat, incluzând inspecții inopinate efectuate de inspectorii ONU, potrivit oficialului american.

Statele Unite s-ar angaja, ca parte a memorandumului de înțelegere, la o ridicare treptată a sancțiunilor impuse Iranului și la eliberarea treptată a miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate în întreaga lume.

Două surse avizate au afirmat, de asemenea, că Iranul ar fi de acord să-și scoată uraniul puternic îmbogățit din țară, o prioritate cheie a SUA pe care Teheranul a respins-o până acum.

Anularea misiunii de deblocare a strâmtorii

Anterior, Trump a anunțat suspendarea „Project Freedom”, o misiune anunțată duminică cu scopul de a ghida navele prin strâmtoarea blocată.

Misiunea nu a reușit să determine o reluare semnificativă a traficului pe această cale navigabilă, provocând în schimb un nou val de atacuri iraniene asupra navelor din strâmtoare și asupra unor ținte din țările vecine.

În cel mai recent incident, o companie franceză de transport maritim a anunțat miercuri că una dintre navele sale cu containere a fost lovită în strâmtoare cu o zi înainte și că membrii echipajului răniți au fost evacuați.

Anunțând suspendarea misiunii, Trump a menționat „progrese semnificative” în negocierile cu Iranul, fără a oferi detalii suplimentare.

„Am convenit de comun acord că, deși blocada va rămâne în vigoare, Project Freedom (Traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz) va fi suspendat pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat”, a scris Trump pe rețelele sociale.

În comentariile făcute cu ocazia unei vizite în China miercuri, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, nu a menționat ultimele declarații ale lui Trump, dar a spus că Teheranul insistă pentru „un acord echitabil și cuprinzător”.