Casa Albă: Donald Trump intenționează să discute astăzi cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki

Agenția națională de presă a Poloniei a întrebat administrația de la Washington care este reacția față de cele 19 drone ale Rusiei care au încălcat spațiul țării NATO.

„Președintele Trump și Casa Albă urmăresc știrile din Polonia. Președintele Trump intenționează să discute cu președintele Nawrocki mai târziu astăzi”, a declarat miercuri un oficial american pentru agenția de presă poloneză PAP, conform portalului polonez de știri ONET.

Polonia a doborât miercuri drone în spațiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților din NATO, fiind prima dată când se știe că un membru al Alianței Nord-Atlantice a tras focuri de armă în timpul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că a fost o provocare la scară largă și „cel mai aproape de un conflict deschis de după al Doilea Război Mondial”, adăugând, totodată, că „nu are niciun motiv să creadă că suntem în pragul războiului”.

Răspunsul Rusiei

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia, informează Reuters, The Guardian și Sky News.

Ministerul condus de Andrei Belousov a afirmat că forțele sale și-au atins toate țintele în atac și a subliniat că dronele rusești „care ar fi trecut granița cu Polonia” aveau o rază de acțiune de cel mult 700 de kilometri (434 mile).

„Nu a existat nicio intenție de a ataca vreo țintă pe teritoriul Poloniei”, a spus Ministerul rus al Apărării al Rusiei, în comunicatul emis în limba engleză, fără a confirma sau infirma faptul că dronele sale au intrat efectiv în spațiul aerian polonez.