Casa cu Fereastra Fermecată, cel mai instagramabil monument din București și povestea ei dureroasă
Aflată la intersecția străzii Negustori cu Paleologu, în străvechea mahala Negustori, casa rafinatului moșier Romulus Porescu este o încântare, cu toată suferința pe care o poartă și care se vede.
Fiecare detaliu din această clădire este o operă de artă, de la lucarnele acoperișului la ancadramentele decorate ale ferestrelor, de la fațade până la feronerie.
E o clădire unică în București și face parte din identitatea arhitecturală a străzii Negustori, în Zona Construită Protejată
Clădirea datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și a fost privită cu admirație dintotdeauna. Timp de un veac și aproape jumătate, casa cu elemente Art Nouveau a rămas simbolul cartierului, iar faima ei sporește și mai mult; pe măsură ce este tot mai fotografiată, se degradează în chip ireversibil.
Citește, pe B365.ro, povestea celui mai instagramabil monument din București, care a fost la începuturile ei reședința unui domn special, protectorul copiilor sărmani.