Casa după gripă sau răceli – cum dezinfectezi corect locuința ca să te asiguri că ai scăpat de toți „intrușii”

Virusurile gripale supraviețuiesc până la 48 de ore pe suprafețele din casă, iar pe mâinile nespălate rezistă chiar și o oră, potrivit Cleveland Clinic. Motiv pentru care e recomandată dezinfectarea riguroasă a locuinței după ce o persoană bolnavă s-a vindecat, începând cu zonele cel mai frecvent atinse și terminând cu cele folosite mai rar.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor din SUA (CDC), curățenia simplă nu este suficientă. Pentru a limita răspândirea virusurilor la ceilalți membri ai familiei, este nevoie de o igienizare sistematică, realizată în etape.

„Curățarea presupune îndepărtarea impurităților și a murdăriei vizibile de pe o suprafață pe care abia apoi urmează să o dezinfectezi,” a explicat Susan Donelan, director medical al departamentului de epidemiologie medicală la Stony Brook Medicine din New York, SUA.

Regula de bază este să să cureți mai întâi cu apă și săpun/detergent, apoi să aplici soluția dezinfectantă. Doar așa poți elimina majoritatea germenilor de pe suprafețe.

Când începi să dezinfectezi locuința

Dacă tu ai fost cel bolnav din familie, trebuie să aștepți să te vindeci complet înainte de a începe curățenia profundă. Deși majoritatea oamenilor se refac după gripă într-o săptămână, procesul poate dura mai mult dacă ai o afecțiune preexistentă sau complicații precum sinuzita.

Când o altă persoană din casă are gripă, poți începe să folosești produse dezinfectante sau soluții cu clor diluat pentru suprafețele dure chiar în timpul bolii. După ce simptomele încep să dispară, e momentul să speli lenjeria de pat cu care a fost în contact persoana bolnavă.

Suprafețele cu trafic intens, prioritatea numărul unu

Suprafețele din casă atinse cel mai des adună cel mai mare număr de germeni. Chiar dacă toată lumea își spală mâinile frecvent, virusurile se pot răspândi cu rapiditate, în timpul strănutului și tusei.

Lista suprafețelor care ar trebuie dezinfectate zilnic include:

Mânerele ușilor,

Întrerupătoarele de lumină,

Mânerele sertarelor,

Balustradele scărilor.

De asemenea, e necesar să dezinfectezi și mașina pe care a folosit-o persoana bolnavă. Volanul, mânerele ușilor, ecranele tactile, scaunele și centurile de siguranță sunt suprafețele cu cel mai mare risc de contaminare.

Șervețelele dezinfectante sunt cea mai practică soluție pentru igienizarea rapidă a acestor zone, dar eficiența lor depinde de modul corect de utilizare. Urmează întotdeauna instrucțiunile de pe ambalaj, de exemplu, produsul trebuie lăsat să acționeze cât timp este indicat, pentru a distruge complet germenii. După curățare, spală-te pe mâini cu apă și săpun.

Bucătăria, una dintre cele mai expuse zone

În perioada de boală, farfuriile, paharele și tacâmurile se pot aduna rapid în chiuvetă. Spală-le în apă fierbinte cu detergent sau în mașina de spălat vase. După ce ai terminat cu vesela, treci la suprafețele folosite frecvent: mânerele frigiderului, dulapurile, sertarele, întrerupătoarele, blatul, chiuveta și robinetele, aparatele mici precum cafetiera, cuptorul cu microunde și coșul de gunoi.

Potrivit cercetărilor, chiuveta, blatul de bucătărie și buretele de vase pot găzdui printre cele mai mari concentrații de E. coli din locuință. Aceste zone ar trebui dezinfectate zilnic în perioadele în care cineva din familie este bolnav.

Baia necesită mai multă atenție

Baia trebuie curățată cu atenție după vindecarea unei persoane bolnave, chiar dacă nu a fost folosită în comun. Suprafețele dure se spală mai întâi cu apă caldă și detergent, apoi se aplică un dezinfectant potrivit. Acordă atenție zonelor cel mai des atinse:

Mânerele ușilor,

Chiuvete și robinete,

Întrerupătoare,

Căzi și dușuri,

Dozatoare de săpun,

Toaletă,

Suport de hârtie igienică,

Pardoseală.

Nu uita de obiectele adesea neglijate, cum ar fi suportul pentru periuțe de dinți, cutiile de șervețele sau rafturile pentru cosmetice.

Un studiu realizat de organizația de sănătate publică NSF International a testat șase suprafețe din baie și a descoperit că suportul pentru periuțe de dinți găzduiește cele mai multe bacterii, chiar mai multe decât capacul toaletei. De aceea, experții recomandă înlocuirea periuței de dinți după boală, pentru a elimina riscul de reinfectare.

Dormitoarele și jucăriile copiilor

Pe lângă spălarea lenjeriei de pat, eliminarea virusurilor gripale din dormitor necesită curățarea și dezinfectarea suprafețelor dure, cum ar fi:

Mânerele ușilor și întrerupătoarele,

Noptierele,

Cadrele de pat,

Mânerele sertarelor.

Curățarea podelei din dormitor ajută la îndepărtarea germenilor și reduce transferul de virusuri. Aspiră covoarele și spală podelele dacă cineva a fost bolnav.

Dacă un copil a avut recent gripă, trebuie să-i cureți și să-i dezinfectezi jucăriile. Cele moi, precum animalele de pluș, pot fi spălate la mașină în fețe de pernă. Jucăriile dure pot fi curățate cu apă și săpun, apoi dezinfectate.

Aerisirea, un pas ignorat frecvent

Deschiderea ferestrelor în timpul și după curățenie reduce concentrația de particule virale din aer și împrospătează locuința. În plus, e o practică necesară când folosești înălbitor sau alte produse dezinfectante.

Electronicele

Dispozitivele electronice sunt printre cele mai contaminate obiecte dintr-o locuință. O analiză din 2020 a 56 de studii a scos la iveală că aproximativ 68% dintre telefoanele mobile din lume găzduiesc microorganisme patogene.

Pentru curățare, folosește o cârpă moale umezită ușor în apă caldă cu puțin detergent. Șervețelele dezinfectante pot fi utile, dar produsele cu alcool pot deteriora în timp ecranul.

„Dacă folosești o husă care poate fi ștearsă, curățarea devine mult mai simplă,” recomandă dr. Susan Donelan, specialist în epidemiologie medicală.

Pe lângă telefon, asigură-te că dezinfectezi și alte articole electronice din casă, inclusiv computer personal și tastatură telecomenzi și tablete.

„Dacă ai un loc de muncă ce presupune folosirea în comun a telefoanelor, tastaturii sau a altor echipamente la serviciu, e bine să le ștergi înainte de utilizare cu un șervețel antibacterian sau cu o soluție destinată electronicelor,” recomandă dr. Anne Liu, imunolog și medic specialist în boli infecțioase, profesor clinic asociat la Stanford Medicine din Palo Alto, California, SUA.

Reguli pentru spălarea lenjeriilor și a hainelor

Virusurile gripale supraviețuiesc și pe suprafețe moi, precum hainele. După vindecare, e necesară spălarea tututor hainelor, lenjeriilor de pat și prosoapelor folosite respectând indicațiile de pe etichetă pentru temperatura apei și uscare.

Conform CDC, poți combina rufele de la cineva bolnav cu cele ale persoanelor sănătoase, cu condiția să setezi cea mai ridicată temperatură posibilă a apei și să usuci complet toate articolele pentru a ucide germenii.

Majoritatea virusurilor supraviețuiesc pe țesături aproximativ 8-12 ore, potrivit cercetărilor. Totuși, virusurile respiratorii care provoacă răceli, gripă și COVID-19 pot rezista câteva zile pe îmbrăcăminte, în timp ce germenii norovirusului care cauzează diaree pot supraviețui săptămâni întregi.

Coșul de rufe poate fi curățat și dezinfectat cu apă caldă și săpun. Alternativ, poți folosi spray-uri sau șervețele dezinfectante pentru suprafețele dure.

Produsele dezinfectante potrivite

Când vine vorba de alegerea produselor pentru dezinfectat, ai mai multe opțiuni eficiente:

Șervețele și spray-uri antibacteriene: citește eticheta pentru a afla cât timp trebuie să rămână produsul pe suprafață înainte de a-l șterge. Unele spray-uri dezinfectante ucid 99,9% dintre germenii care provoacă boli, inclusiv virusurile gripale, când sunt folosite conform instrucțiunilor. Nu sunt însă recomandate pe suprafețe din alamă, cupru sau aluminiu.

Soluții cu alcool: trebuie să conțină cel puțin 70% alcool pentru a fi eficiente. Dr. Anne Liu, imunolog și medic specialist în boli infecțioase precizează că: „Dezinfectantul de mâini care conține cel puțin 60% alcool este adesea mai convenabil și foarte eficient pentru acele situații în care nu ai timp sau acces la apă și săpun.”

Soluții cu clor diluat: CDC recomandă un raport de 80 ml de clor (care conține 5,25-8,25% hipoclorit de sodiu) la aproximativ 3,8 litri de apă. Asigură-te că lași soluția să rămână pe suprafață cel puțin 1 minut și nu o mai folosi după 24 de ore, deoarece devine instabilă și poate să nu mai fie eficientă.

De asemenea e extrem de important să nu amesteci niciodată mai multe produse de curățare sau substanțe chimice pentru că pot crea vapori toxici periculoși.

Echipamentul de protecție în timpul dezinfectării

Mănușile de unică folosință din vinil, cauciuc sau latex protejează mâinile de agenții patogeni de pe suprafețe, precum și de iritația pielii cauzată de substanțele chimice agresive.

Persoanele cu astm trebuie să fie deosebit de atente, deoarece unele produse dezinfectante pot declanșa crize de astm. Acestea ar putea avea nevoie de măsuri suplimentare de protecție, cum ar fi purtarea unei măști în timp ce folosesc produse dezinfectante.

Frecvența cu care trebuie să dezinfectezi casa

Suprafețele cu trafic intens ar trebui igienizate cel puțin o dată pe zi. Podelele și mânerele de toaletă din baie necesită dezinfectare de trei ori pe săptămână, în timp ce toaletele, dușurile și căzile au nevoie de o curățenie profundă săptămânală.

Prosoapele pot deveni rapid medii ideale pentru bacterii și mucegai, mai ales când rămân umede. Dacă mirosul s-a schimbat, spală-le imediat. În general, se recomandă spălarea cel puțin o dată pe săptămână, mai des în perioadele de boală sau în zonele cu umiditate ridicată.

Cearșafurile ar trebui spălate cel puțin o dată la două săptămâni și mai des dacă transpiri mult noaptea.

Spălarea corectă a mâinilor

Spălatul corect al mâinilor rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a răspândirii virusurilor și bacteriilor. Se estimează că 4 din 5 germeni care provoacă boli se transmit prin contact direct. Pe fiecare mână se pot găsi între 10.000 și 10 milioane de bacterii, majoritatea inofensive, însă germenii responsabili pentru răceală pot supraviețui chiar și o oră.

Spală mâinile cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde, frecând inclusiv dosul palmelor, spațiile dintre degete și zona de sub unghii.