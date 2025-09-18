Casa Oprea Soare, superba clădire neoromânească din centrul Bucureștiului care a devenit restaurant tradițional

Casa Oprea Soare este una dintre clădirile istorice reprezentative din centrul Capitalei. A fost construită la începutul secolului XX, este în stil neoromânesc, iar clădirea îmbină tradiția arhitecturii românești cu eleganța și progresul specific epocii.

În prezent, clădirea istorică atrage atenția trecătorilor atât prin frumusețea sa arhitecturală, cât și prin istoria complexă pe care o poartă.

Casa a fost construită în perioada 1913–1914 pentru negustorul bucureștean Dumitru Oprea Soare. Arhitect a fost Petre Antonescu. Imobilul a fost ridicat pe un teren moștenit de Dumitru de la tatăl său, în centrul Bucureștiului, fix în spatele Pieței Națiunile Unite de azi, la doi pași de Piața Unirii.

Inițial, casa a fost reședință privată de lux, însă, de-a lungul timpului, destinația ei s-a schimbat de mai multe ori, reflectând istoria zbuciumată a secolului XX în București și, îndeosebi, în România.

