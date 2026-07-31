Casa pe modul vacanță. Cum funcționează ecosistemul inteligent Samsung SmartThings când ești în concediu

Vara e în toi și cu toții am așteptat cu nerăbdare vacanța. Ne pregătim din timp: alegem locul, rezervăm biletele și cazarea și facem lista cu lucrurile ce trebuie puse în bagaj. Însă, oricât am fi de organizați, tot apar mici momente de panică: „am luat pașaportul?”, „am suficiente perechi de șosete?”, „am încărcătorul telefonului la mine?. La aceste întrebări, însă, putem să răspundem pur și simplu verificând bagajul. Dar apar și întrebările la care putem răspunde abia când ne întoarcem: „am scos fierul de călcat din priză?”, „am închis geamul la bucătărie?”, „am setat frigiderul cum trebuie ca să nu primesc o factură cu prea multe zero-uri?”

Ei bine, nu mai trebuie să aștepți până te întorci ca să răspunzi la astfel de întrebări, nici să verifici ușa de trei ori înainte să pleci, pentru că acum locuința ta știe să aibă grijă de ea când nu ești acolo.

Cu ajutorul Samsung SmartThings, tehnologia reprezintă mult mai mult decât niște simple produse, ci un ecosistem invizibil care lucrează în fundal, ca tu să ai parte cu adevărat de liniște în vacanță şi să te bucuri de un nou mod de viaţă, AI Living.

Aplicaţia SmartThings îți permite să setezi de pe telefon electronicele și electrocasnicele, iar casa ta e în siguranță, și, în același timp, faci economie la facturi.

Fără grija securităţii: casa simulează că n-ai plecat și te ajută să o verifici

Când vine vorba de siguranța casei, unele dintre cele mai mari greșeli pe care le facem este să închidem totul și să stingem luminile. Fiindcă pare cu adevărat că nu e nimeni acasă, iar acest lucru îi poate tenta pe răufăcători. Să lași lumina aprinsă timp de două săptămâni e costisitor, iar dacă rogi un prieten să treacă pe la tine nu e întotdeauna cea mai bună soluție.

Dar, există o rezolvare: aplicația SmartThings îți permite să setezi un mod inteligent de vacanță:

Luminile se pot aprinde și stinge la diferite ore seara, ca și cum familia ar fi în living sau în bucătărie.

Dacă ai un robot aspirator Bespoke Jet Bot AI+, îl poți trimite să se plimbe prin casă și datorită camerei video integrate și senzorilor AI, poți să vezi de pe telefon dacă totul e în ordine.

Dacă un senzor detectează vreo mișcare neobișnuită primești imediat o alertă pe telefon sau pe smartwatch-ul Galaxy.

Electrocasnicele economisesc cât timp ești la plajă

Dacă întreaga familie e plecată, electrocasnicele nu trebuie să funcționeze la capacitate maximă. Într-adevăr, unele, precum aerul condiționat, pot fi oprite complet, însă altele, precum frigiderul, trebuie să rămână în funcțiune, dar nu e cazul să consume electricitate inutil.

Pentru a evita ca electrocasnicele să consume mai multă energie decât e nevoie cât timp ești în vacanță, poți activa funcția AI Energy Mode din aplicația SmartThings, care ajusteză automat parametrii de funcționare ai electrocasnicelor. Spre exemplu, pentru că ușa frigiderului nu se mai deschide la fel de des ca în timpul săptămânii, sistemul detectează stabilitatea temperaturii interioare și reduce puterea de răcire la minimul necesar, optimizând în același timp și ciclurile de dezghețare. În acest fel, alimentele din congelator rămân protejate cu un consum mic, iar la întoarcere te bucuri de o economie de până la 15% la consumul de energie al frigiderului.

În plus, celelalte electrocasnice mari din casă intră într-un regim de funcționare eficient și securizat cât timp ești în concediu. Mașina de spălat rufe, care în mod normal economisește până la 70% din energie prin tehnologia AI EcoBubble la spălările cu apă rece, dar și uscătorul de rufe, elimină complet risipa de curent pe durata absenței tale.

Dar, ca să nu îți faci probleme, cu ajutorul SmartThings Energy, poți verifica oricând pe telefon nivelul exact de energie pe care îl consumă casa ta.

sursa foto: Samsung

Întoarcerea acasă, la răcoare

Te-ai relaxat, te-ai bronzat, dar ajungi acasă, deschizi ușa și te lovește aerul închis și căldura. Ei bine, nici asta nu mai este o problemă.

Aerul condiționat Samsung WindFree™, prin aplicația SmartThings, știe exact când ești pe drumul spre casă (datorită funcției Welcome Cooling și tehnologiei de geo-fencing) și începe să pregătească temperatura ideală.

Odată ce ai ajung acasă, nici nu mai e nevoie să cauți telecomanda, căci poți regla totul printr-o simplă comandă vocală cu Bixby, Alexa sau Google Home, sau poți lăsa modul AI Auto Cooling să se ocupe, ca tu să nu îți mai bați capul. Acesta învață preferințele tale, analizează temperatura din casă și de afară și selectând modul de răcire potrivit.

În plus, senzorul inteligent de mișcare are grijă să nu risipească energie: dacă nu detectează mișcare în cameră timp de 20 de minute, comută automat pe modul economic WindFree™. Același senzor îți oferă confortul de a alege cum vrei să simți aerul. Fie îl direcționează în altă parte ca să nu simți direct pe tine aerul rece, fie îl potrivește să te urmărească discret pe măsură ce te miști prin încăpere.

Până la urmă, tehnologia bună este cea care îți simplifică cât mai mult viața, te bucuri de un nou mod de viaţă, AI LivingIar când SmartThings se ocupă de lucrurile mici dar care îți dau bătăi de cap cât ești în concediu, singura ta grijă în vacanță este să te relaxezi.

Articol susținut de Samsung