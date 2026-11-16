CASCO în funcție de buget și nevoi: Ce opțiuni au șoferii și cum pot alege nivelul potrivit de protecție

Asigurarea CASCO nu trebuie să însemne automat și un cost ridicat. În funcție de vechimea mașinii, frecvența utilizării și riscurile la care este expusă, șoferii pot opta pentru niveluri diferite de protecție, astfel încât să găsească un echilibru între costul poliței și cheltuielile pe care le-ar putea avea în cazul unei daune. Soluțiile digitale permit compararea mai multor variante de asigurare, iar flexibilitatea devine un criteriu tot mai important în alegerea unei polițe.

CASCO a fost asociat în special cu autoturismele noi sau cu cele cu o valoare ridicată, însă, în realitate, nevoia de protecție nu depinde exclusiv de prețul mașinii. Chiar și în cazul unui autoturism cu o vechime de câțiva ani, o reparație neprevăzută poate reprezenta o cheltuială importantă pentru proprietar, mai ales dacă acesta folosește mașina zilnic.

În acest context, flexibilitatea în alegerea asigurării devine relevantă. Șoferii nu au neapărat nevoie de cea mai extinsă formă de protecție, ci de o soluție adaptată caracteristicilor autoturismului, modului de utilizare și bugetului disponibil. „O acoperire extinsă nu este întotdeauna cea mai potrivită opțiune, iar șoferii au nevoie de alternative care să le permită să aleagă protecția relevantă pentru ei, la un cost pe care și-l pot permite”, explică reprezentanții Anytime.

Cum alegi nivelul potrivit de protecție

Vechimea și valoarea autoturismului sunt două dintre criteriile importante în evaluarea unei asigurări CASCO, însă nu sunt singurele. Frecvența utilizării, mediul în care circulă mașina și locurile în care este parcată pot influența, de asemenea, expunerea la diferite riscuri. Un autoturism utilizat zilnic, în special în traficul urban aglomerat sau parcat frecvent în spații publice, poate avea un profil de risc diferit față de unul folosit ocazional. În același timp, proprietarul trebuie să ia în calcul nu doar costul asigurării, ci și impactul financiar al unei eventuale reparații.

O mașină mai veche nu înseamnă automat că o asigurare CASCO nu mai este justificată. Dimpotrivă, în funcție de situația financiară a proprietarului și de importanța autoturismului în activitățile de zi cu zi, protecția împotriva anumitor riscuri poate fi utilă chiar și atunci când valoarea mașinii este mai redusă. Important este ca șoferii să înțeleagă ce riscuri sunt acoperite, care sunt limitele protecției și ce cheltuieli ar trebui să suporte din propriul buget în cazul unui incident.

De la RCA la CASCO extins: patru variante de protecție în oferta Anytime

Pentru a răspunde unor nevoi și bugete diferite, Anytime pune la dispoziție patru niveluri de protecție: RCA, RCA Plus, RCA & CASCO Go și RCA & CASCO Pro.

RCA Plus adaugă asigurării obligatorii RCA serviciul de asistență rutieră, în timp ce variantele care includ CASCO oferă protecție suplimentară pentru o serie de riscuri care pot afecta propriul autoturism. Diferența dintre pachetele cu CASCO constă în nivelul de acoperire oferit. Astfel, șoferii pot alege între o soluție care acoperă principalele riscuri și una mai extinsă, în funcție de protecția pe care o consideră necesară și de suma pe care sunt dispuși să o aloce.

De exemplu, pentru proprietarul unei mașini cu o vechime de câțiva ani, un pachet CASCO mai restrâns poate reprezenta o alternativă la o asigurare completă, în vreme ce varianta RCA & CASCO Go include protecție pentru situații precum fenomene naturale, incendiu, avarierea parbrizului sau furt, la un cost mai accesibil decât cel al unei variante CASCO extinse.

Alegerea unei acoperiri mai restrânse nu înseamnă însă că toate riscurile sunt eliminate. De aceea, este important ca proprietarul să analizeze condițiile fiecărui pachet și să înțeleagă exact ce situații sunt acoperite.

Comparația ofertelor, direct online

Un alt criteriu care influențează alegerea unei asigurări este accesul la informații clare despre variantele disponibile și costurile acestora. În locul unei oferte standard, cu acoperire prestabilită, posibilitatea de a compara mai multe niveluri de protecție îi ajută pe șoferi să ia o decizie în cunoștință de cauză. Pe platforma online Anytime, procesul de ofertare presupune introducerea a patru informații despre șofer și autoturism: numărul de înmatriculare, CNP-ul, seria de șasiu și localitatea.

Ulterior, clienții pot vedea și compara pachetele disponibile pentru mașina respectivă, nivelurile de acoperire și costurile aferente. Întregul proces de achiziție se desfășoară online, fără să fie necesară deplasarea la un sediu. Pentru varianta CASCO Pro, inclusiv inspecția autoturismului se realizează digital, prin fotografii făcute cu telefonul, fără programări sau deplasări suplimentare.

Accesul la informații într-un singur loc poate clarifica unele dintre întrebările frecvente ale șoferilor: ce riscuri merită acoperite, care sunt diferențele dintre pachete și cât ar trebui să plătească pentru nivelul de protecție ales.

Plata în trei rate fără dobândă, o alternativă pentru gestionarea costurilor

Costul asigurării rămâne unul dintre factorii importanți în decizia de cumpărare. Dincolo de alegerea unui pachet cu un nivel de protecție adaptat bugetului, contează și modalitatea în care poate fi achitată polița.

Pentru a oferi mai multă flexibilitate în gestionarea plății, Anytime a introdus, în parteneriat cu Klarna, posibilitatea achitării asigurărilor în trei rate fără dobândă. Opțiunea este disponibilă pentru toate produsele din portofoliu și permite eșalonarea costului fără dobânzi suplimentare.

În final, alegerea unei asigurări CASCO presupune evaluarea mai multor factori, de la valoarea și vechimea mașinii până la modul în care aceasta este utilizată și capacitatea proprietarului de a suporta eventuale reparații. Nu există un singur nivel de protecție potrivit pentru toți șoferii, iar posibilitatea de a compara variante diferite poate contribui la o alegere mai bine adaptată nevoilor fiecăruia.

Articol susținut de Anytime