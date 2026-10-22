Cum alegi o asigurare CASCO în funcție de nevoi și buget, pentru mașina familiei

Pentru multe familii, mașina este indispensabilă în organizarea vieții de zi cu zi, de la drumurile către serviciu și școală, până la cumpărături și vacanțe. O avarie neprevăzută poate însemna nu doar cheltuieli importante, ci și modificarea programului întregii familii. De aceea, atunci când vine vorba despre protecția autoturismului, diferența dintre asigurarea obligatorie RCA și o poliță facultativă CASCO poate deveni esențială.

Cele două tipuri de asigurare au roluri diferite. RCA acoperă prejudiciile provocate terților în urma unui accident pentru care șoferul asigurat este răspunzător, în timp ce CASCO poate acoperi daunele propriului autoturism, în funcție de riscurile incluse în contract. În lipsa unei polițe CASCO, costurile reparațiilor după un accident produs din vina șoferului, o avarie în parcare sau un eveniment precum grindina pot rămâne în sarcina proprietarului.

Pentru a decide dacă o astfel de asigurare este potrivită, șoferii trebuie să ia în calcul nu doar prețul poliței, ci și valoarea mașinii, modul în care o utilizează și impactul pe care o reparație neprevăzută l-ar putea avea asupra bugetului familiei.

De ce poate fi utilă o asigurare CASCO, inclusiv pentru o mașină mai veche

Un incident aparent minor poate genera cheltuieli semnificative. O manevră greșită într-o parcare poate avaria caroseria, iar o furtună cu grindină sau un obiect căzut peste autoturism poate necesita reparații costisitoare. În cazul unui accident produs din vina propriului șofer, RCA nu acoperă, în mod obișnuit, daunele propriului vehicul.

În asemenea situații, o poliță CASCO poate prelua o parte importantă din costuri, în limitele și condițiile prevăzute în contract. Pentru familiile care depind de mașină în activitățile zilnice, această protecție poate contribui la gestionarea mai ușoară a cheltuielilor neprevăzute.

Vechimea autoturismului nu este, în sine, un criteriu suficient pentru a decide dacă asigurarea mai merită. O mașină care are câțiva ani poate fi în continuare esențială pentru proprietar, iar costul unei reparații poate reprezenta o cheltuială dificil de absorbit din bugetul curent.

Decizia depinde de mai mulți factori: valoarea de piață a mașinii, costurile potențiale ale reparațiilor, prețul asigurării și capacitatea proprietarului de a suporta singur o eventuală daună. Nu există un prag universal de vechime sau de kilometri după care CASCO nu mai este justificat.

În acest context, Anytime oferă pachetele RCA & CASCO Go și RCA & CASCO Pro, cu niveluri diferite de acoperire. Scopul este de a le permite clienților să compare variantele disponibile și să aleagă o soluție adaptată nevoilor și bugetului lor. „Pentru noi, transparența este esențială în relația cu clienții. Ne dorim ca informațiile despre acoperiri, excluderi și pașii de urmat în cazul unei daune să fie cât mai clare și accesibile. O experiență bună de asigurare începe încă din momentul achiziției, când clientul trebuie să poată înțelege exact ce soluție alege.” spun reprezentanții Anytime.

Ce trebuie comparat dincolo de prețul poliței

Atunci când analizează două oferte CASCO, mulți șoferi pornesc de la preț. Costul este important, însă nu oferă singur o imagine completă asupra protecției. Două polițe cu prime diferite pot include riscuri distincte, limite de despăgubire, franșize sau servicii diferite.

Înainte de achiziție, este important ca proprietarul să verifice ce evenimente sunt acoperite, care sunt excluderile, dacă există o contribuție proprie în cazul unei daune și ce procedură trebuie urmată pentru constatarea și repararea mașinii. La fel de relevant este modul în care funcționează procesul de despăgubire și cât de ușor poate clientul să obțină informații sau asistență atunci când apare un incident. O poliță trebuie evaluată atât prin prisma riscurilor acoperite, cât și a condițiilor în care protecția poate fi utilizată.

„La Anytime, am pus accent pe simplificarea acestei alegeri. Structura pachetelor noastre le permite clienților să compare variantele disponibile în cadrul aceluiași proces digital de ofertare și să identifice mai ușor diferențele dintre nivelurile de protecție. Ne dorim ca fiecare client să înțeleagă pentru ce plătește și să poată lua o decizie în cunoștință de cauză, fără un proces complicat sau informații greu de înțeles.” declară reprezentanții companiei de asigurări.

Un alt aspect important îl reprezintă excluderile. CASCO nu acoperă automat orice defecțiune sau avarie. Uzura normală, defecțiunile mecanice care nu sunt provocate de un risc asigurat și daunele produse intenționat sunt, de regulă, în afara acoperirii. Pot exista și excluderi referitoare la conducerea sub influența alcoolului sau la utilizarea autoturismului în condiții care nu respectă prevederile contractuale. Citirea condițiilor poliței înainte de cumpărare poate preveni neînțelegerile ulterioare. Este important ca șoferii să știe nu doar ce riscuri sunt acoperite, ci și în ce situații nu pot solicita despăgubiri.

Mașina folosită în oraș și mașina pentru vacanțe pot avea nevoi diferite

Modul în care este utilizat autoturismul influențează tipul de protecție pe care proprietarul îl poate considera necesar. În mediul urban, incidentele din trafic și avariile produse în parcări pot reprezenta preocupări importante. Pentru familiile care călătoresc frecvent în țară sau în străinătate, trebuie analizate și condițiile de acoperire în afara localității sau a țării, precum și serviciile disponibile în cazul unui incident departe de casă.

Pentru familiile cu copii, mașina este adesea parte dintr-un program zilnic aglomerat, care include deplasări către școală, activități extrașcolare și călătorii în vacanțe. În această situație, contează atât riscurile acoperite, cât și simplitatea procedurilor de constatare și despăgubire, care poate contribui la reducerea timpului în care autoturismul nu poate fi utilizat.

Nici tipul mașinii nu trebuie ignorat. În cazul unui autoturism nou, proprietarul poate urmări o protecție mai extinsă și condiții adecvate pentru situații precum furtul sau dauna totală, în limitele contractului. Pentru o mașină second-hand, raportul dintre costul poliței și valoarea de piață a vehiculului poate cântări mai mult în decizie. Dacă autoturismul este cumpărat prin leasing sau credit, trebuie avute în vedere și cerințele finanțatorului, care pot impune încheierea unei asigurări CASCO cu anumite condiții de acoperire.

Cum simplifică instrumentele digitale achiziția și administrarea asigurării

Digitalizarea poate reduce timpul necesar pentru alegerea și administrarea unei polițe, mai ales pentru clienții care preferă să rezolve aceste operațiuni online. În cazul asigurărilor auto, procesul poate începe cu obținerea și compararea ofertelor și continua cu achiziția poliței și efectuarea etapelor necesare pentru activarea acoperirii.

„La Anytime, am ales încă de la început un model complet digital, pentru a simplifica experiența de asigurare și a economisi timpul clienților, un avantaj important mai ales pentru familiile care își împart timpul între serviciu, școală și activitățile copiilor. Aceștia pot compara ofertele, alege și achiziționa asigurarea online, într-un proces intuitiv și transparent. Inclusiv autoinspecția necesară pentru CASCO Pro poate fi realizată digital, prin fotografii făcute cu telefonul, fără deplasări suplimentare.” spun reprezentanții Anytime.

În cazul unei daune, constatarea poate avea loc prin apel video sau în service, în funcție de situație. Aceste opțiuni urmăresc să simplifice interacțiunea cu asigurătorul și să reducă efortul administrativ al clientului. În final, alegerea unei polițe CASCO presupune evaluarea echilibrului dintre cost și nivelul de protecție. Pentru unele familii, o acoperire mai extinsă poate fi justificată de utilizarea frecventă a mașinii și de impactul financiar al unei reparații. Pentru altele, o variantă diferită poate răspunde mai bine nevoilor și bugetului disponibil.

Prin pachetele RCA & CASCO Go și RCA & CASCO Pro și prin procesul digital de ofertare, Anytime urmărește să ofere clienților posibilitatea de a compara opțiunile și de a lua o decizie informată, în funcție de situația proprie.

Articol susținut de Anytime